Dieta zupowa – zasady i zalety. Ile można schudnąć na zupingu?

Dieta zupowa powraca do łask. Powstały nowe warianty tego krótkoterminowego planu żywieniowego, który pozwala zredukować tkankę tłuszczową oraz oczyścić organizm z toksyn. Dieta zupowa to smaczna, różnorodna i nieskomplikowana dieta, która pozwala uniknąć uczucia głodu, dlatego warto dowiedzieć się więcej na jej temat. Istotną kwestią jest wpływ diety zupowej na nasz organizm – ten plan żywieniowy, jeżeli jest stosowany we właściwy sposób, nie powoduje efektu jo-jo oraz problemów zdrowotnych.

Co ważne – dieta zupowa nie powinna być stosowana przez długi czas. Najlepiej, aby nie stosować jej dłużej niż 7 dni. To ważne, bo nasz organizm potrzebuje urozmaiconych posiłków, w których znajdują się różne składniki odżywcze. Zbyt długie spożywanie jedynie zup, które są potrawami o płynnej lub półpłynnej konsystencji, może spowodować problemy gastryczne po zakończeniu kuracji odchudzającej.

Na czym polega dieta zupowa?

Zasady diety zupowej nie są skomplikowane – przez 7 dni spożywamy jedynie zupy, w których mogą znajdować się warzywa, a także dodatki białkowe w postaci np. chudego mięsa. Najważniejszą zasadą diety zupowej jest spożywanie 5-6 porcji zupy dziennie. I tutaj może pojawić się problem, bo musimy zadbać o urozmaicone menu. Jeżeli zdecydujemy się przez cały dzień jeść tę samą zupę, to możemy szybko zrezygnować ze stosowania diety zupowej.

Czy na diecie zupowej trzeba liczyć kalorie?

Diety zupowe to diety, które nie wymagają liczenia kalorii. Większość zup to potrawy niskokaloryczne, co pozwala zmniejszyć dzienne spożycie kalorii do poziomu, który pozwala efektywnie spalać zbędną tkankę tłuszczową. Trzeba jednak pamiętać, że zbyt niska kaloryczność posiłków może powodować złe samopoczucie, dlatego nie należy stosować diety zupowej zbyt długo.

W diecie zupowej istotną rolę odgrywa dobór składników spożywanych zup. Warto zadbać o wysoką jakość wybieranych produktów oraz pamiętać o konieczności ograniczenia soli i przypraw, w których składzie znajduje się glutaminian sodu.

Podstawę diety zupowej stanowią zupy, które przygotowujemy na bazie warzyw. Idealnie w tym celu sprawdzą się warzywa korzeniowe, kapusta, pomidory, papryka, a także nasiona roślin strączkowych. Zupy mogą być przygotowywane na bazie bulionu warzywnego lub mięsnego, a także bulionu rybnego. Przygotowane zupy można podawać np. z kaszą jaglaną, która doskonale komponuje się ze smakiem warzyw. Smak zup urozmaicają przyprawy, które mają cenne właściwości prozdrowotne i wysokie wartości odżywcze. Warto do zup dodawać świeże i suszone zioła (np. doprawiać natką pietruszki), imbir, gałkę muszkatołową, a także ostrą paprykę, która przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej.

Trzeba pamiętać, aby spożywane zupy były urozmaicone pod względem składników, bo monotonna dieta zupowa prowadzi do osłabienia organizmu i zwiększa ryzyko związane z wystąpieniem efektu jo-jo.

Co jeść na diecie zupowej?

Dieta zupowa pozwala swobodnie komponować codzienne menu. Idealnym wyborem dla chcących schudnąć dzięki zupingowi jest np. zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów, zupa ogórkowa, aromatyczny bulion z mięsa drobiowego lub zupa fasolowa. W zależności od pory roku możemy wykorzystać produkty sezonowe np. młode warzywa kapustne i korzeniowe, a także szpinak i szczaw.

Wybór zup jest ogromny i każdy znajdzie idealny zestaw dla siebie, który pozwoli przez tydzień efektywnie spalać zbędną tkankę tłuszczową. Warto pamiętać, aby dieta zupowa zawierała zdrowe tłuszcze np. znaną z prozdrowotnych właściwości oliwę z oliwek.

Dieta zupowa to jedna z diet, które pozwalają jeść do syta, o ile będziemy sięgali jedynie po zupy. Możemy spożywać nie tylko zupy z kawałkami warzyw i kawałkami chudego mięsa (np. drobiowego) oraz np. kaszą, ale także zupy zmiksowane. Zupa krem nie powinna jednak gościć w jadłospisie przez cały okres stosowania diety zupowej.

Jakie zalety ma dieta zupowa?

Dieta zupowa pomaga pozbyć się tkanki tłuszczowej oraz zbędnych produktów przemiany materii, które gromadzą się w organizmie. Odpowiednio zbilansowana, zapewnia właściwą ilość substancji odżywczych, pozwalając utrzymać deficyt kaloryczny. Dieta zupowa jest skutecznym sposobem na pozbycie się nadprogramowych kilogramów, doskonale nawadnia organizm, dostarcza składniki odżywcze i zapewnia uczucie sytości.

Dieta zupowa – czego unikać, będąc na zupingu i w jaki sposób gotować zupy?

Dieta zupowa nie powinna dostarczać do organizmu szkodliwych substancji. W składzie spożywanych zup nie mogą znajdować się kostki rosołowe, zawierające dużo soli oraz chemicznych dodatków przyprawy, a także wędzone mięsa i wędliny, które stanowią składnik niektórych zup. Dieta zupowa nie może bazować na półproduktach i produktach gotowych – nie należy sięgać po zupy instant i zupy w torebkach, a także gotowe zupy np. w puszkach, bo ich wartości odżywcze są znikome.

Aby uniknąć pogorszenia się stanu zdrowia, będąc na diecie zupowej, pamiętaj o:



odpowiednim doborze składników zup, które powinny być źródłem niezbędnych składników pokarmowych – jadłospis diety zupowej musi być urozmaicony,

konieczności rezygnacji z kostek rosołowych, gotowych mieszanek przypraw itp.,

unikaniu spożywania nadmiaru soli – sól można zastąpić w diecie zupowej świeżymi i suszonymi ziołami (idealnie nadadzą się do tego: koperek, natka pietruszki, oregano, tymianek, bazylia),

właściwym przechowywaniu zup – aby uniknąć zepsucia się zupy, jeśli gotujemy większe ilości, warto część potrawy zamrozić,

zachowaniu odpowiednich proporcji pomiędzy płynną częścią zupy i „wkładką” – zupy nie powinny być zbyt gęste ani zbyt wodniste – najlepiej, aby kawałki warzyw, mięso kasza itp. stanowiły połowę objętości posiłku,

unikaniu jedzenia w pośpiechu oraz przejadania się.

Zupy odchudzające powinny być przede wszystkim zdrowe i dopasowane do indywidualnych potrzeb pod względem kaloryczności. Jeżeli intensywnie ćwiczymy, to dieta zupowa nie może polegać na żywieniu się np. ugotowaną na wodzie zupą marchewkową, gdyż szybko odczujemy spadek formy.

Efekty diety zupowej. Czy jedzenie zup pozwala schudnąć?

Stosowana przez tydzień dieta zupowa pozwala schudnąć około 2-3 kg, jednak trzeba wiedzieć, że spadek masy ciała nie jest równoznaczny ze spaleniem tkanki tłuszczowej. Niższa masa ciała związana jest także z usunięciem z organizmu nadmiaru wody.

Czytaj też:

Ugotuj pomidorową bez koncentratu! Zadziwi cię jej intensywny smakCzytaj też:

Czy bulion rosołowy rzeczywiście dobrze wpływa na kości?

Źródła: