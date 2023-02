Ugotuj pomidorową bez koncentratu! Zadziwi cię jej intensywny smak

Wiele osób przygotowuje zimą zupę pomidorową na bazie koncentratu lub używając passaty. Zdaniem kulinarnych ekspertów, nie jest to dobry pomysł. Wystarczy zastąpić te składniki pomidorami w puszce i dodać odrobinę słodkiej papryki oraz czosnek.

Zupa pomidorowa wzmacnia odporność

Zupa pomidorowa z dodatkiem czosnku doskonale wzmacnia odporność. Jednak obróbka cieplna czosnku, podobnie pozbawia go częściowo wartości odżywczych. Żeby zachować ich jak najwięcej, najlepiej przed dodaniem do zupy przecisnąć go przez praskę. Prozdrowotnie działająca allicyna powstaje bowiem podczas gryzienia, krojenia lub miażdżenia czosnku. Należy dodać go pod około 10 minut przed końcem gotowania, aby allicyna nabrała odpowiedniej mocy. Doskonale smakuje w zupie również pieczony czosnek, dzięki któremu pomidorowa stanie się ostrzejsza. Najlepiej upiec go w piekarniku.

Składniki potrzebne do ugotowania zupy:

1 litr bulionu mięsnego lub na bazie warzyw,

puszka pomidorów całych lub krojonych,

zioła (bazylia, papryka słodka i wędzona),

cebula,

ząbek czosnku,

marchewka,

oliwa,

śmietana,

makaron świderki lub ryż (opcjonalnie).

Sposób przygotowania

Pokrój cebulę, marchew i czosnek. W większym rondelku rozgrzej oliwę, dodaj do niej dwie łyżeczki słodkiej papryki i jedną łyżkę papryki wędzonej, wsyp warzywa i zamieszaj. Gdy warzywa lekko się podduszą, dodaj do nich puszkę pomidorów, całość zagotuj. Główkę czosnku owiń w folię aluminiową i upiecz w temperaturze 180℃ aż do uzyskania miękkości.

W drugim garnku podgrzewaj bulion. Gdy warzywa w rondlu zmiękną, zmiksuj je i dodaj do gorącego wywaru. Pod koniec gotowania dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i ten pieczony oraz śmietanę (pamiętaj, żeby wcześniej ją zahartować, by nie zważyła się w kontakcie z gorącą cieczą), dodaj też suszone zioła. Podawaj zupę z makaronem lub ryżem.

Czytaj też:

Jedna szklanka dziennie obniża ciśnienie i cholesterol. Pij na zdrowieCzytaj też:

Wymaga tylko 4 składników. Zapomniany przepis na pyszną polską zupę