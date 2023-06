Frutarianizm – czy dieta owocowa jest zdrowa i jakie są jej zasady?

Frutarianizm to nie tylko dieta, ale także styl życia. Osoby przekonujące, że frutarianizm jest zdrowy, mijają się z prawdą. Specjaliści od spraw żywienia od wielu lat przestrzegają przed stosowaniem diet eliminacyjnych, które nie dostarczają do organizmu niezbędnych składników odżywczych – ich źródłem są produkty pełnoziarniste, przetwory mleczne i inne produkty pochodzenia zwierzęcego, a także tłuszcze.

Czy frutarianizm to zdrowy sposób odżywiania?

Frutarianizm cieszy się rosnącą popularnością, co jest bardzo niepokojące. Dieta frutariańska to oparta jest wyłącznie na owocach, niektórych warzywach i sokach owocowych. Dieta ta nie jest więc źródłem odpowiedniej ilości białka, węglowodanów złożonych, kwasów tłuszczowych, witamin oraz składników mineralnych.

Planując przejście na frutarianizm, musimy być świadomi związanych z nim zagrożeń. Najlepiej skonsultować się z lekarzem i dietetykiem, bo dieta bazująca jedynie na warzywach i owocach może nie tylko doprowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia, ale także zaostrzyć przebieg wielu chorób.

Czym jest frutarianizm oraz jakie ma wady i zalety?

Frutarianizm (fruktarianizm, fruktorianizm, fruitarianizm) to jedna z diet witariańskich. Ogólne zasady dotyczące diet witariańskich uwzględniają spożywanie jedynie produktów pochodzenia roślinnego w postaci surowej. Zasady uwzględniają również sposób przygotowania – nie dopuszczają stosowania obróbki termicznej powyżej 40 stopni Celsjusza oraz spożywania produktów przetworzonych. Podstawą są owoce oraz niektóre warzywa. Można spożywać także świeżo wyciskane soki. Dobrym rozwiązaniem według zwolenników są również koktajle.

Dieta frutariańska uwzględnia jedynie produkty pochodzenia roślinnego, które same spadły z drzewa lub krzaka. Produkty spożywane są bez obróbki termicznej powyżej 40 stopni Celsjusza. Oznacza to, że dieta frutariańska to surowa dieta, w której składniki jadłospisu są darem natury – owoce, warzywa i inne produkty nie są pozyskiwane z użyciem „przemocy”, czyli zrywane, wykopywane itp.

Nie jest to rodzaj zbilansowanej diety, która dostarcza do organizmu składniki odżywcze, w tym białko, węglowodany i tłuszcze w odpowiednich proporcjach. Styl życia związany z brakiem ingerencji w przyrodę jest w tym przypadku ważniejszy niż zdrowie, którego utrzymanie wymaga codziennego dostarczania do organizmu podstawowych składników odżywczych.

Frutarianizm – zasady diety. Co zawiera przykładowy jadłospis?

Podstawą diety frutariańskiej są surowe owoce. Do tego frutarianie spożywają jedynie niektóre warzywa. Frutarianizm to dieta owocowa (zwiera także suszone owoce), bo większość warzyw musi zostać pozyskana z ingerencją w naturę – wykopana, odcięta, wyrwana z ziemi.

Wyróżniamy kilka odmian frutarianizmu – radykalny frutarianizm uwzględnia spożywanie samych owoców, które zostały pozyskane „bez przemocy”. Frutarianizm należy do diet, w których spożywana jest żywność ekologiczna, wolna m.in. od nawozów sztucznych. Niektóre diety frutariańskie dopuszczają, by w codziennym menu były nie tylko same owoce i niektóre warzywa, ale również nasiona, pestki i orzechy. Dozwolone jest także spożywanie soków owocowych i koktajli owocowych.

W diecie frutariańskiej nie ma miejsca na produkty pochodzenia zwierzęcego (mięso, jajka, ryby, produkty mleczne). Większość diet frutariańskich nie uwzględnia spożywania zbóż. Nie trzeba być dietetykiem klinicznym, aby na pierwszy rzut oka wychwycić zagrożenia związane z frutarianizmem. Warto wiedzieć, że coraz częściej frutarianizm jest klasyfikowany nie jako dieta wegetariańska, ale zaburzenie odżywiania, które prowadzi do wyniszczenia organizmu i poważnych zaburzeń w jego funkcjonowaniu. Tym samym jedząc same owoce z pewnością nie można mówić, że jest to zdrowe odżywianie.

Frutarianizm – zagrożenia. Osoby na tej diecie mogą spotkać negatywne skutki

Stosując dietę frutariańską, przez wielu uważaną za naturalną dietę, narażamy się nie tylko na poważne niedobory żywieniowe, ale także np. choroby przewodu pokarmowego, zaburzenia hormonalne i niepłodność. Frutarianizm w niekorzystny sposób wpływa na gospodarkę węglowodanową i wydzielanie insuliny, prowadząc do dużych wahań poziomu glukozy, zaburza pracę trzustki i wątroby, zwiększa ryzyko rozwoju osteoporozy, a także nie dostarcza do organizmu odpowiedniej ilości witamin i składników mineralnych.

Dieta frutariańska ma niekorzystny wpływ na ludzki organizm. Tłumaczenia jego zwolenników jako stylu życia, że jest on naturalną dietą, która pozwoliła przetrwać naszym prehistorycznym przodkom, nie mają wiele wspólnego z prawdą. Każda dieta owocowa i owocowo-warzywna może zagrozić zdrowiu, jeżeli nie uwzględnia źródeł węglowodanów złożonych, białka oraz tłuszczów. Nie należy jednak mylić zalecanego przez specjalistów ograniczenia spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego z frutarianizmem i innymi rodzajami wegetarianizmu. Promowane przez osoby będące na diecie frutariańskiej oczyszczenie organizmu za pomocą diety owocowej również ma niewiele wspólnego z prawdą – jednym z zagrożeń, które związane są z dietą frutariańską, jest kwasica ketonowa.

Dieta owocowanie nie dostarcza do organizmu odpowiedniej ilości podstawowych składników odżywczych, czyli białka, węglowodanów, witamin i składników mineralnych. Skutkiem bycia na diecie frutariańskiej są m.in. niedobory:

witaminy B12 i innych witamin z grupy B,

witamin rozpuszczalnych w tłuszczach – A, D E i K,

białka,

węglowodanów złożonych,

niezbędnych kwasów tłuszczowych,

składników mineralnych np. wapnia, fosforu, żelaza, cynku, magnezu i potasu.

Frutarianizm wpływa na kondycję fizyczną i kondycję psychiczną, prowadząc do przewlekłego zmęczenia, spadku odporności, pogorszenia zdolności wysiłkowych, osłabienia pamięci i koncentracji oraz rozwoju poważnych chorób. Jednym ze związanych z nim zagrożeń są choroby przewlekłe m.in. trzustki i wątroby, wyższe ryzyko osteoporozy, skoki ciśnienia krwi, niedokrwistość z braku żelaza i witaminy B12 oraz cukrzyca. Co więcej, frutarianizm powoduje poważne zaburzenia hormonalne, które wpływają m.in. na płodność. Stosowanie diety frutariańskiej może prowadzić do poronień oraz zwiększa ryzyko urodzenia dziecka z niską masą urodzeniową i poważnymi problemami zdrowotnymi.

Frutarianizm jest sposobem odżywiania, który ma niekorzystny wpływ na stan naszego zdrowia. Nie jest to dieta, która pozwala na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Choć w ekspresowym tempie redukuje zbędne kilogramy – frutarianizm prowadzi do niedożywienia i wygłodzenia – to nie jest sposobem na szczupłą sylwetkę i dobre zdrowie. Dietetycy przestrzegają przed tą dietą, zaliczając frutarianizm do grupy szczególnie szkodliwych modeli żywieniowych.

