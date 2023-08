Ogórki z curry są pikantne i niskokaloryczne. Przepis na pyszną przekąskę

Ogórki należą do ulubionych warzyw jadanych przez Polaków – są zdrowe i niskokaloryczne (100 g ogórków to tylko 14 kcal). Ponadto w ponad 96 procentach składają się z wody, co czyni je idealną przekąską dla osób, które chcą pozbyć się dodatkowych kilogramów. Jeśli chodzi o przetwory, najczęściej na jesień i zimę przygotowujemy ogórki kiszone lub konserwowe. Ale warto spróbować czegoś innego – przepisu na ogórki z curry.

Przepis: Ogórki z curry Ogórki z curry Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Czas gotowania 25 godz. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 25 w każdej porcji Składniki 3 kg ogórków o dowolnych rozmiarach

4 cebule

3 łyżki gorczycy

listki selera

1 l wody

1 szklanka octu

2 szklanki cukru

1,5 łyżeczki soli

1 paczka przyprawy curry (20 g) Sposób przygotowania Przygotowanie ogórkówOgórki dokładnie umyj, osusz i obierz ze skórki. Następnie pokrój je wzdłuż, w słupki o średniej grubości. Przygotowanie cebuliCebulę obierz i pokrój w drobną kostkę. Między czasie przygotuj słoiki o odpowiedniej wysokości - ogórki trzeba ułożyć w pionie. Umieszczanie ogórków i cebuli w słoikachDo każdego ze słoików włóż 2 łyżki pokrojonej cebuli, kilkanaście ziaren gorczycy, kilka listków selera. Do słoików zacznij wkładać pokrojone w słupki ogórki - mogą być ułożone dość ciasno. Przygotowanie zalewyDo garnka należy wlej wodę, ocet, a następnie rozpuść w nich cukier, sól i curry. Wszystko wymieszaj i zagotuj. Po kilku minutach gotowania zalewy, zdejmij ją z palnika i pozostaw do ostudzenia. Gdy ostygnie, wlej ją do każdego ze słoików, tak aby przykryła ogórki. Każdy słoik szczelnie zakręć. PasteryzacjaOstatnim etapem jest pasteryzacja słoików. Polecamy sprawdzony sposób - umieszczenie ogórków na 25 minut w piekarniku, w 130 stopniach. I gotowe!

Jedz ogórki dla zdrowotności. W czym tkwi ich sekret?

Ogórki zawierają w sobie błonnik pokarmowy i szereg witamin oraz składników mineralnych, które mogą poprawić stan naszego zdrowia. Wśród nich prym wiodą trzy witaminy – C, K i A. Warzywa te bogate są w błonnik pokarmowy, który pobudza do pracy cały układ pokarmowy, dzięki czemu szybciej pozbywamy się tkanki tłuszczowej. Ogórki nie bez powodu są zielone – odpowiada za to chlorofil, który pomaga usunąć z organizmu szkodliwe toksyny. Tym samym stosując ogórki w diecie odchudzającej osiągamy podwójny efekt – nasza sylwetka staje się smuklejsza, a organizm zdrowszy. Ogórki są moczopędne, dlatego zapobiegają zatrzymywaniu wody w organizmie, pomagają usuwać jej nadmiar oraz niwelują obrzęki.

Na tym nie kończy się prozdrowotna moc ogórków. Amerykańscy naukowcy w badaniu, którego wyniki opublikowano w 2014 roku na łamach „Cancer Letter” wykazali, że spożywanie ogórków hamuje wzrost komórek odpowiedzialnych za rozwój m.in. raka prostaty, raka trzustki i raka piersi. Dzieje się tak za sprawą kurkubitacyny – substancji, która wykazuje działanie antynowotworowe.

Właściwości antynowotorowe i odchudzające curry

Świetnym dodatkiem do ogórkowych przetworów jest żółta przyprawa, którą z pewnością masz w swojej kuchni. Curry jest mieszanką pieprzu, kurkumy, imbiru, kolendry, soli, gorczycy, kminu rzymskiego, kolendry, kozieradki, czosnku i chili. Coraz częściej pojawia się w kuchni Polaków, jako dodatek do zup, ryżu, zapiekanek czy przetworów.

O niezwykłych właściwościach odchudzających curry świadczą przede wszystkim dwa składniki: pieprz i kurkuma, które pobudzają trawienie i przyspieszają spalanie tkanki tłuszczowej. Poza tym curry słynie z właściwości leczniczych. Jakich? Poprawia funkcjonowanie układu krwionośnego, a tym samym pracę serca. Działa przeciwbakteryjnie, co jest ważne dla układu odpornościowego. Poza tym pobudza układ krążenia, dzięki czemu rozgrzewa organizm, a także poprawia transport substancji odżywczych do komórek – nie ma jak np. marchewkowa zupa z dodatkiem curry. Zawartość przeciwutleniaczy sprawia, że curry ma właściwości antynowotworowe. Natomiast połączenie ogórka z curry jest wyjątkowo zdrowe, ponieważ dzięki niemu oba składniki działają na nas z podwójną mocą. Poznaj przepis na ogórki w zalewie z curry.

