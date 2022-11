Wyrazista i rozgrzewająca. Przepis na jesienną zupę z marchewki

Do jesiennych zup warto dodawać aromatyczne i rozgrzewające składniki. To między innymi czosnek, imbir i ostra papryka. Takie połączenie zadziała nie tylko rozgrzewająco, ale także wspomoże odporność. Zupa z naszego przepisu doskonale nadaje się jako zdrowy posiłek podczas infekcji.

Dlaczego warto jeść marchewkę?

Marchewka to nieocenione źródło witamin i mikroelementów. Do tego jest łatwo dostępna i tania. Zawiera witaminę A, beta-karoten, witaminę C i witaminy z grupy B. Jest bogata w magnez, fosfor, potas, miedź czy mangan. Jest lekkostrawna, ma dobry wpływ na pracę jelit, pomaga regulować ciśnienie, a jej regularne jedzenie sprawia, że skóra nabiera zdrowego kolorytu. Marchewka działa antynowotworowo i ma działanie przeciwutleniające.

Jak urozmaicić zupę marchewkową?

Podany przepis można modyfikować. Smak zupy podkręci łyżka masła orzechowego. Oprócz marchewki można dodać do niej także inne warzywa: pietruszkę, seler albo dynię. Wodze fantazji można puścić przy sposobie podania zupy. My proponujemy posypać ją świeżym szczypiorkiem, ale możliwości jest dużo więcej. Mogą to być grzanki czosnkowe, pietruszka, kolendra, czarnuszka albo tarty ser. Można też dolać do miseczki z zupą odrobinę zdrowego oleju, np. z pestek dyni.

Przepis: Marchewkowa zupa z curry Rozgrzewająca i kremowa zupa na jesień i zimę. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Fusion Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 1 Składniki 4 duże marchewki

cebula

2 ząbki czosnku

1,5 l bulionu warzywnego

pół szklanki mleka kokosowego

2 łyżeczki curry

1/4 łyżeczki ostrej papryki

pół łyżeczki startego, świeżego imbiru

sól

3 łyżki oleju

pół pęczka szczypiorku Sposób przygotowania Przygotuj składniki, podsmaż warzywaMarchewkę pokrój na kawałki. Cebulę i czosnek posiekaj drobno. Na dnie garnka rozgrzej olej. Wrzuć marchewkę, cebulę, czosnek, starty imbir, curry i paprykę. Smaż kilka minut, mieszając. Ugotuj zupęWlej do garnka bulion. Gotuj wszystko razem, aż marchewka będzie miękka. Dodaj mleko kokosowe, dopraw do smaku solą. Zmiksuj zupę na gładką masę. Podawaj posypaną świeżym, posiekanym szczypiorkiem.

Czytaj też:

Jak zrobić dobry bulion warzywny? Jest jeden prosty sekretCzytaj też:

Domowy makaron do rosołu. Najprostszy przepis