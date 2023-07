Leczo do słoików na zimę. Przepis na danie, którym można zajadać się nawet zimą

Zaczyna się powoli czas przygotowywania przetworów na zimę. Robimy dżemy, kompoty, ogórki, marynujemy grzybki. Dobrym pomysłem jest również przygotowanie domowego leczo, które idealnie sprawdzi się w sytuacji, gdy będziecie potrzebować „awaryjnego” obiadu. Zapas takich przetworów to duże ułatwienie i wygoda. Takie rozwiązanie pozwoli cieszyć się też zdrowym i bardzo aromatycznym daniem przez cały rok – nawet wtedy, gdy sezon na świeże warzywa będzie już dawno za nami.

Jak zrobić leczo w słoikach na zimę?

Leczo jest to potrawa, która pochodzi z kuchni węgierskiej i składa się głównie z papryki, cebuli i pomidorów, jednak można przygotować różne wariacje tego dania. W naszym kraju często dodaje się do niego również kiełbasę. Leczo smakuje najlepiej, gdy warzywa są przygotowane al dente (czyli nierozgotowane). Całość je się z dodatkiem pieczywa. Jest to szybkie w przygotowaniu i pożywne danie, które będzie smakować całej rodzinie.

Leczo w słoikach

1 kg pomidorów,

2 czerwone papryki,

4 łyżki oleju rzepakowego,

2 łyżki koncentratu pomidorowego,

2 żółte papryki,

1 duża cebula,

1 łyżka słodkiej papryki w proszku,

1 łyżeczka ostrej papryki w proszku,

1 łyżeczka cukru,

2 ząbki czosnku,

2 cukinie,

2 bakłażany. Sposób przygotowania Przygotujcie warzywaNajpierw umyjcie i pokrójcie wszystkie warzywa: pomidory, cukinie, papryki i bakłażany. Podsmażcie warzywaRozgrzejcie w garnku olej, po chwili dodajcie cebulę i czosnek i smażcie do zeszklenia. Następnie dorzućcie pomidory, cukinie, bakłażany i papryki. Całość smażcie przez około 5 minut. Gotujcie leczoNastępnie do warzyw dodajcie koncentrat pomidorowy, cukier i papryki w proszku. Wszystko gotujcie przez 15-20 minut na małym ogniu. Na koniec doprawcie solą i pieprzem. Przełóżcie leczo do słoikówGotowe i jeszcze gorące leczo przełóżcie do słoików. Zakręćcie pokrywki i odwróćcie do góry dnem. Na koniec zapasteryzujcie słoiki w garnku lub piekarniku.

Najważniejsze zasady przygotowania smacznego leczo

Jednym z podstawowych składników, z których przygotowuje się leczo, jest papryka. Powinna być dojrzała i słodka, a jeśli zależy wam na ładnym wyglądzie potrawy – użyjcie papryk w różnych kolorach. Przeważającą część powinna jednak stanowić papryka czerwona, która jest najsłodsza i najbardziej aromatyczna. Z kolei najmniej powinno być papryki zielonej, ponieważ jest bardziej gorzka w smaku. Do leczo często dorzuca się również cukinię, bakłażan, pieczarki. Ilość pozostałych warzyw powinna być mniejsza, niż papryki, której użyjecie do przygotowania leczo – wtedy nie zaburzy to właściwego smaku.

W oryginalnej wersji do leczo dodaje się również smalec – nie powinno być go jednak zbyt dużo. Jeśli chcecie przygotować tę potrawę z kiełbasą, to postawcie na tę dobrej jakości, na przykład podwawelską. Jeżeli z kolei chcecie użyć innego mięsa – wybierzcie wołowinę lub wieprzowinę. Możecie również przygotować wersję wegetariańską leczo, pomijając mięso, a smalec zastępując olejem. Przyrządzając tę potrawę, pamiętajcie, że warzywa nie mogą być ani rozgotowane, ani zbyt twarde.

Jakich przypraw użyć do przygotowania leczo?

Do przygotowania pysznego leczo niezbędne są również odpowiednie przyprawy. Świetnie sprawdzi się słodka papryka w proszku, ale też czosnek i oczywiście sól oraz pieprz. Jeśli jesteście miłośnikami bardziej pikantnych dań i chcecie uzyskać jeszcze ciekawszy aromat potrawy – dodajcie troszkę wędzonej papryki. Jeśli z kolei robicie leczo ze świeżych pomidorów – użyjcie odrobiny koncentratu pomidorowego. Ciekawą opcją jest też użycie bazylii i oregano, które dobrze komponują się ze smakiem pomidorów i papryki. Żeby jeszcze bardziej urozmaicić smak tego dania, możecie dodać też bazylii lub majeranku.

