Anna Nowak-Ibisz wykluczyła z diety dwa składniki. Pani Gadżet w wieku 57 lat ma figurą nastolatki

Anna Nowak-Ibisz dała się poznać szerszej publiczności jako prowadząca programu „Pani Gadżet”. Prezenterka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Chętnie radzi obserwatorom nie tylko, w jakie gadżety warto zainwestować, by ułatwić sobie życie i codzienne funkcjonowanie. Zdradza również swoje patenty na zdrowy styl życia. Co robi, by zachować szczupłą sylwetkę. Jej przepis na idealną figurę jest bardzo prosty. Okazuje się, że prezenterka wykluczyła ze swojego jadłospisu dwie rzeczy.

Anna Nowak-Ibisz zmieniła dietę ze względu na zdrowie. Czego nie je?

Dieta Anny Nowak-Ibisz opiera się przede wszystkim na świeżych, niskoprzetworzonych produktach spożywczych. Prezenterka chętnie sięga po grykę, która nie tylko ułatwia utrzymanie prawidłowej masy ciała, ale także sprzyja oczyszczeniu organizmu z toksyn. W jej jadłospisie często goszczą również goździki, szafran i pierzga pszczela. Korzysta z nich zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, by wzmocnić układ immunologiczny i wesprzeć go w walce z chorobotwórczymi drobnoustrojami.

W jednym z wywiadów „Pani Gadżet” przyznała, że wyeliminowała z jadłospisu cukier i nabiał. Do podjęcia tej decyzji skłoniły ją przede wszystkim względy zdrowotne. Prezenterka przyznała, że zmaga się z zespołem jelita drażliwego IBS (zespół jelita nadwrażliwego, irritable bowel syndrome). To zaburzenie funkcjonowania przewodu pokarmowego. Może mieć różny przebieg i dawać rozmaite objawy. Do najczęściej występujących symptomów należą: zaparcia, biegunki, bóle brzucha, wzdęcia, uczucie pełności oraz nudności. Dolegliwości często pojawiają się po posiłku. Mogą towarzyszyć im również symptomy spoza układu pokarmowego, na przykład zawroty głowy, zmęczenie i ogólne osłabienie.

Inne patenty „Pani Gadżet” na szczupłą sylwetkę

Anna Nowak-Ibisz od czasu do czasu stosuje również post przerywany. Robi sobie przerwy w jedzeniu. Przykłada również dużą wagę do aktywności fizycznej. Uwielbia podróże i spacery na świeżym powietrzu, zwłaszcza po lesie.

Las to moja recepta na zdrowie, to mój przepis na energię, na radość, na medytację [...] każdy rodzaj ruchu na dworze zwłaszcza teraz, zimą jest bezcenny dla naszego samopoczucia i dla naszej psychiki! – pisze w jednym z postów w mediach społecznościowych.

