Co robią Francuzki, że cały świat zazdrości im szczupłej sylwetki? Sama nie wierzę, jakie to proste

Francuzki słyną z elegancji, naturalnej urody, a ich szczupła i piękna sylwetka jest często podziwiana na całym świecie. Jak to się dzieje, że francuskie kobiety zachwycają idealnym ciałem? Przecież Francja to kraj, gdzie na każdym rogu ulicy można znaleźć piekarnie pełne apetycznych wypieków i kawiarnie, w których przesiaduje się godzinami. Choć wydaje się, że ich dieta jest oparta na bagietkach, rogalikach, przeróżnych serach i winie, to tak naprawdę wiele z nich kładzie duży nacisk na zdrowy styl życia, regularne ćwiczenia i zrównoważoną dietę. To z kolei przyczynia się do utrzymania odpowiednich proporcji ciała.

Czemu Francuzki są szczupłe? Ważna jest wielkość porcji jedzenia

Jak to się dzieje, że Francuzki są szczupłe i zachwycają wspaniałą figurą niezależnie od wieku? W 2021 roku wskaźnik otyłości we Francji wynosił 21 procent (dla porównania – w Ameryce było to 36 procent). Jak więc Francuzki dbają o linię w kraju, w którym każdy ma „obsesję” jedzenia? Tajemnicą ich figury jest kontrolowanie porcji, które zjadają. Nie pozbawiają się przyjemności jedzenia smakołyków, z których słynie ich kraj, jednak po prostu spożywają ich mniejsze ilości. Jak wygląda to w praktyce? Korzystają między innymi z mniejszych naczyń, nie sięgają po dokładki i nigdy nie jedzą prosto z opakowania (co nie pozwala kontrolować spożytej ilości jedzenia).

Inne sekrety wspaniałej figury Francuzek

Innym czynnikiem, który pomaga Francuzkom w utrzymaniu szczupłej sylwetki, jest unikanie przetworzonego jedzenia. Stawiają za to na naturalne produkty spożywcze z lokalnych rynków i te pochodzące prosto od rolników. Dbają też, by kupowane jedzenie było świeże – robią zakupy codziennie lub co kilka dni. Lokalne rynki ze świeżymi produktami spożywczymi są niemal wszędzie we Francji.

Francuzki nie spieszą się też z jedzeniem – szybkie śniadanie rano czy jedzenie lunchu przy biurku nie wchodzi w grę. We Francji je się dla przyjemności, a nie tylko z konieczności. Jest to więc delektowanie się, a nie pośpieszne przełykanie jedzenia. Sekretem ich figury jest też picie dużej ilości wody. Znacznie ograniczają także picie napojów słodzonych – 70 procent Francuzów pije mniej niż 1 szklankę napoju słodzonego dziennie.

Francuzki wystrzegają się podjadania

Dodatkowo Francuzki trzymają się żelaznej zasady, by nie podjadać między posiłkami. Nie stawiają też na stołach półmisków z przekąskami, co mogłoby skłonić do tego. Różnice można zauważyć nawet w sklepach – alejka z przekąskami jest bardzo mała w porównaniu do tych w sklepach spożywczych w Stanach Zjednoczonych. Podjadanie we Francji oficjalnie jest uważane za niezdrowy nawyk, który prowadzi do przybierania na wadze. Jeśli francuskie kobiety poczują głód między posiłkami, zazwyczaj wybierają jogurt naturalny, kawałek gorzkiej czekolady lub orzechy. Mają też tendencję do jedzenia posiłków o stałych porach w ciągu dnia. Jeśli podobają się wam patenty Francuzek, sprawdźcie też, dlaczego Japonki nie tyją. Ciekawym tematem jest również to, jak ludzie z różnych zakątków świata dbają o figurę.

