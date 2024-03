Taka dieta to poważne zagrożenie dla waszego serca. Korzysta z niej wiele osób podczas odchudzania

Nie wszystkie diety są zdrowe dla naszego organizmu. Wiele z nich skupia się na jednym składniku pokarmowym lub eliminuje inne, co może prowadzić do niedoborów składników odżywczych. Niektóre diety mogą z kolei być zbyt restrykcyjne. Jednym ze sposobów odżywiania, który może szkodzić naszemu zdrowiu, okazał się post przerywany. Jest to model odżywiania, który zakłada spożywanie pokarmów tylko w ściśle określonych godzinach (lub dniach). Taki post przerywany często stosują osoby, które chcą schudnąć. Do najpopularniejszej wersji takiego postu należy model, podczas którego wszystkie posiłku je się w ciągu 8 godzin (lub krócej). W efekcie przez 16 godzin dziennie osoba, która jest na takiej diecie, po prostu pości.

Post przerywany może szkodzić naszemu sercu

Podczas spotkania American Heart Association w Chicago zostały zaprezentowane najnowsze wyniki badania na temat tej diety. Okazało się, że u osób, które przestrzegają takiego postu przerywanego i jedzą jedynie przez 8 godzin w ciągu dnia – ryzyko śmierci spowodowane chorobami sercowo-naczyniowymi wzrasta aż o 91 procent w porównaniu z osobami, które spożywały posiłki przez 12 lub 16 godzin w ciągu dnia. Naukowcy wzięli „pod lupę” dane na temat nawyków żywieniowych 20 tysięcy dorosłych Amerykanów. Obserwowali uczestników przez 15 lat, od 2003 roku do 2018 roku.

Wśród osób z istniejącymi chorobami sercowo-naczyniowymi spożycie pokarmu trwające co najmniej 8, ale mniej niż 10 godzin dziennie wiązało się również wyższym ryzykiem zgonu z powodu choroby serca lub udaru (aż o 66 procent). Dodatkowo ograniczenie czasu spożywania posiłków nie zmniejszało ogólnego ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. Badacze wysnuli również wniosek, że spożycie pokarmu trwające przez ponad 16 godzin dziennie było związane z niższym ryzykiem zgonu z powodu nowotworu wśród osób z nowotworami.

Kto powinien być ostrożny podczas stosowania tej diety?

Autorzy badania zwracają uwagę, że szczególnie ostrożne podczas stosowania postu przerywanego powinny być osoby, które cierpią na choroby serca lub nowotwór. Naukowcy sami jednak przyznali, że wnioski płynące z badań były zaskoczeniem nawet dla nich:

Spodziewaliśmy się, że długoterminowe przyjęcie ośmiogodzinnego ograniczenia jedzenia będzie wiązać się z niższym ryzykiem śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych, a nawet śmierci z dowolnej przyczyny – powiedział prof. Victor Wenze Zhong, główny autor badania, kierownik wydziału epidemiologii i biostatystyki w Szanghajskiej Szkole Medycznej Uniwersytetu Jiao Tong w Chinach.

Dlaczego więc wyniki badania są inne, niż można by się tego spodziewać? Zdaniem specjalistów może to być spowodowane tym, że osoby, które poszczą aż przez 16 godzin w ciągu dnia, posiadają mniej beztłuszczowej masy mięśniowej (w porównaniu z tymi, którzy jedzą przez więcej godzin w ciągu doby). Autor badania wyjaśnił, że niska masa mięśniowa może więc wiązać się z wyższą śmiertelnością, w tym także z powodu chorób serca. Choć przeprowadzone badanie wykazało związek między ograniczonym czasem jedzenia a wyższą śmiertelnością, to konieczne są dalsze analizy. Specjaliści są jednak zdania, że najważniejsze jest skupianie się na tym, co się je. Sprawdźcie też, czy post przerywany pomaga skutecznie schudnąć – dla wielu osób może to być sporym zaskoczeniem.

Czytaj też:

Te napoje to koszmar dla waszego serca. Ich picie może prowadzić do poważnej chorobyCzytaj też:

Takie śniadanie poprawia koncentrację. Jem je rano i mój mózg działa jak komputer, a do tego nie tyję