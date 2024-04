Mieszam te składniki i robię pyszne kluski. To mój pomysł na szybki obiad gotowy w 15 minut

Kluski można przygotować na wiele różnych sposobów. Na polskich stołach zwykle goszczą kopytka albo leniwe. Ja częściej wybieram mniej pracochłonne rozwiązanie, czyli kluski na maślance. Nie muszę obierać i gotować ziemniaków ani mielić sera.

Jak zrobić kluski na maślance?

Aby przygotować błyskawiczne kluski na maślance, łączę ze sobą tylko trzy składniki, wrzucam niewielkie porcje masy na wrzącą wodę i czekam chwilę aż się ugotują. Pięć minut później mam gotowy pyszny i sycący obiad, który mogę podać z wieloma różnymi dodatkami.

Przepis: Błyskawiczne kluski na maślance Te kluski świetnie sprawdzą się nie tylko jako danie główne, ale również dodatek do mięs, ryb czy warzyw. Musicie ich spróbować. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 35 Składniki 2 szklanki mąki pszennej

1 jajko

1 szklanka maślanki Sposób przygotowania Szykowanie składnikówRozbij jajko do osobnej miseczki i rozmąć je lekko widelcem. Przesiej mąkę przez sitko. Łączenie składnikówMąkę, rozmącone jajko i maślankę dobrze wymieszaj. Składniki muszą utworzyć jednolitą masę. Ciasto powinno być dość zwarte, gęste i lepiące. Gotowanie klusekNabieraj porcje ciasta łyżką i wrzucaj je na wrzącą, lekko osoloną wodę. Gotuj je do wypłynięcia przez około 5 minut.

Wskazówka: możesz zamienić klasyczną mąkę pszenną na mąkę owsianą czy orkiszową. Tego typu produkty mają zdecydowanie więcej błonnika, który odgrywa bardzo istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu trawiennego. Pobudza jelita do pracy, przyspiesza przemianę materii i usuwanie toksyn z organizmu. Jednocześnie absorbuje wodę i pęcznieje w żołądku, dzięki czemu przedłuża uczucie sytości po posiłku.

Na zmianę mąki pszennej na owsianą lub orkiszową powinny zdecydować się przede wszystkim osoby dbające o linię, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów. Co ważne, zarówno mąka owsiana, jak i orkiszowa mają niski indeks glikemiczny. Oznacza to, że nie powodują nagłego wzrostu stężenia glukozy we krwi. Są więc dobrym wyborem dla osób z cukrzycą czy insulinoopornością.

Z czym podawać błyskawiczne kluski na maślance?

Kluski na maślance są delikatne i niezbyt wyraziste w smaku. Dlatego świetnie komponują się z różnymi sosami, na przykład grzybowym, pomidorowym, czosnkowym czy jogurtowym. Możesz je też polać roztopionym masłem z dodatkiem ziół (rozmarynu, bazylii, szałwii itp.). Kluski doskonale sprawdzą się nie tylko jako samodzielne danie, ale też zamiennik klasycznych ziemniaków czy purée. Skradną serca wszystkich domowników już po pierwszym kęsie.

