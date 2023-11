Przepis na mięciutkie i puszyste kluski z kaszy manny. Nawet największy niejadek poprosi o dokładkę

Domowe kluski są znacznie smaczniejsze od tych kupionych w sklepie. Choć ich robienie kojarzy nam się z masą pracy, to wcale nie musi tak być. Możecie przygotować kluski z kaszy manny – wystarczy, że macie 15 minut wolnego czasu i odrobinę chęci. Wyjdą cudownie mięciutkie i puszyste. Sami zobaczycie, że wszyscy będą się nimi zajadać. Jest to też świetny pomysł, gdy znudziły się wam już klasyczne pomysły na obiad – warto wtedy sięgnąć do przepisów naszych babć. Jeśli będziecie mieć ochotę, by częściej przygotowywać takie potrawy – koniecznie spróbujcie przepisu na leniwe z serkiem wiejskim.

Jak zrobić kluski z kaszy manny? Przepis

Do przygotowania tych klusek będziecie potrzebować jedynie kilku produktów. Co więcej, pewnie większość z was ma je w swojej kuchni. Chodzi o takie podstawowe składniki jak sól, masło, jajka, śmietana, no i oczywiście kasza manna. Przygotowanie tej masy jest też bardzo łatwe, więc poradzicie sobie, nawet jeśli nie macie jeszcze kuchennego doświadczenia w robieniu klusek. Pamiętajcie jednak, że masa, z której będziecie je robić, musi być gęsta i jednolita – jest to podstawowy warunek, by kluski z kaszy manny wyszły naprawdę smaczne.

Przepis: Kluski z kaszy manny Te kluski to idealne uzupełnienie obiadu. Są pyszne, ale też bardzo sycące. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 4 Składniki 2 jajka,

25 g masła,

170 g kaszy manny,

szczypta soli,

90 g śmietany 18%. Sposób przygotowania Przygotujcie ciasto na kluski z kaszy mannyNajpierw rozbijcie jajka w dużej misce, a następnie dodajcie do nich miękkie masło. Całość dokładnie ubijcie – powinna powstać wam puszysta masa. Cały czas mieszając, dosypcie kaszę i wlejcie śmietanę. Dodajcie również szczyptę soli. Gdy ciasto będzie już gotowe – odłóżcie je na 10-15 minut, by odpowiednio napęczniało. Zagotujcie kluskiZagotujcie wodę, a później przy użyciu dwóch łyżek uformujcie kluski i kładźcie je na wrzątek. Po około 5 minutach od wypłynięcia na powierzchnię – wyłówcie je łyżką cedzakową. Kluski podajecie ze swoimi ulubionymi dodatkami.

Jak ugotować kluski z kaszy manny? Porady

Kluski z kaszy manny możecie ugotować od razu, wlewając masę do garnka z zupą lub wodą. Musicie tylko od początku zacząć energicznie mieszać całość. Ta metoda jest dość szybka, więc będzie idealna, gdy chcecie podać obiad za kilka minut.

Jeśli jednak macie odrobinę więcej czasu – możecie skorzystać też z drugiej metody. Najpierw należy jedną łyżką nabrać porcję masy, a następnie drugą łyżką zdejmować ją i kłaść na wrzącą wodę (musicie ją wcześniej też osolić). Później gotujcie tak kluski aż do momentu, gdy wypłyną na powierzchnię. Na koniec ugotowane kluseczki wyjmijcie z wody za pomocą łyżki cedzakowej. Takie kluski najsmaczniejsze będą na ciepło, zaraz po ugotowaniu. Możecie jednak też podać je na drugi dzień – wystarczy wtedy je odsmażyć, tak jak robicie to z pierogami. Dodajcie do nich wtedy skwarki lub cebulkę, a będą naprawdę pyszne. Nie będą wtedy jednak lekkostrawne, dlatego lepiej jest nie podawać ich małym dzieciom.

Jak podawać kluski z kaszy manny?

Takie kluski z kaszy manny możecie podawać na różne sposoby. Będą doskonałe między innymi jako klasyczny makaron dodany do różnego rodzaju zup – idealnie pasuje do zupy pomidorowej czy rosołu. Są też świetnym dodatkiem do mięs. Możecie serwować je również z gulaszem oraz innymi sosami – będą się dobrze komponować z domowym sosem pieczarkowym, ale też pomidorowym lub śmietankowym. Dobrym pomysłem jest także podanie ich z mieszanką pieczonych warzyw.

Kluski z kaszy manny będą też bardzo smaczne w wersji „na słodko”, na przykład z serkiem homogenizowanym, śmietaną lub po prostu posypane cukrem lub szczyptą cynamonu. Kluski z kaszy manny świetnie komponują się również z musem owocowym, takim jak mus jabłkowy czy malinowy. Możecie też polać je jogurtem owocowym lub dżemem.

