Jak sobie poradzić ze świątecznym przejedzeniem? Po pierwsze: Nie obwiniaj się

W okresie świąt Bożego Narodzenia, spotykając się z przyjaciółmi i rodziną, przez cały dzień podjadamy smaczne przekąski. Delektujemy się świątecznymi potrawami, nie odmawiamy sobie kieliszka wina i zajadamy ciasto babci bez opamiętania. Zazwyczaj refleksja przychodzi, gdy jesteśmy już przejedzeni. Żołądek dotkliwie daje o sobie znać, a my zaczynamy żałować świątecznego objadania. Co wtedy zrobić?

Sposoby na świąteczne przejedzenie

1. Nie obwiniaj się

Niezależnie od tego, czy zjadłeś 3, czy 10 kawałków ciasta z lukrem, to już się wydarzyło. Przyjmij do wiadomości i zaakceptuj, że zboczyłeś ze ścieżki zdrowego odżywiania – zapewne jak dziesiątki innych osób. Zachowaj spokój i idź na krótki spacer, aby przynieść ulgę żołądkowi. Pogrążanie się w poczuciu winy tylko odwróci uwagę od dobrych praktyk i może prowadzić do kolejnych zaniedbań.

2. Pozbądź się słodyczy

Zrozum, co tak naprawdę cię kusi i doprowadza do utraty kontroli. Zazwyczaj w pobliżu są słodycze – w dużych ilościach i najlepszym, świątecznym wydaniu. Niestety, musisz potraktować je jak wyzwalacze głodu i usunąć z otoczenia. To lekcja zdrowego stylu życia, którą warto przekazać swoim dzieciom. Zapasy słodyczy należy schować głęboko do spiżarni i ustalić z rodziną, że raz na określony czas będziecie wyjmować tylko jedną rzecz. Najpierw zjedzcie domowe ciasta zamiast przetworzonych batonów i chipsów.

3. Zadbaj o nawodnienie

Nawodnienie jest kluczem do odparcia uczucia głodu i pozbycia się „ciężkiego żołądka”. Powszechną dobrą praktyką jest wypicie ośmiu szklanek wody dziennie. Jednak niektórzy z nas mogą potrzebować trochę więcej, około dziesięciu szklanek. Dlatego noś butelkę przy sobie i wypij szklankę wody przed każdym posiłkiem. Pozwoli to zapanować nad apetytem i korzystnie wpłynie na cały organizm.

4. Idź na zdrowe zakupy po świętach

Kiedy już pozbędziesz się świątecznych zapasów, wybierz się na przemyślane zakupy. Wybory powinny koncentrować się na nieprzetworzonych produktach spożywczych z naciskiem na warzywa, owoce, rośliny strączkowe, chude białko i tłuszcze takie jak oliwa z oliwek oraz awokado. Z takich produktów ugotujesz smaczne i lekkostrawne posiłki, które przyniosą ulgę dla żołądka po całym tygodniu przejadania się.

5. Zapisuj, co jesz

Jednym z najlepszych sposobów na pociągnięcie siebie do odpowiedzialności jest prowadzenie rejestru żywności i ćwiczeń. Możesz prowadzić go w telefonie lub w zwykłym zeszycie. Badania potwierdzają, że już cztery dni regularnego zapisywania pomaga w utracie wagi i trzymaniu się swoich celów. Możesz zapisywać także, jak danego dnia się czujesz i czy coś ci dolega. Pozwoli to być bardziej świadomym swojego organizmu. Być może zauważysz powtarzalne sytuacje, np. „po zjedzeniu orzeszków zawsze boli mnie brzuch”. Takie obserwacje to podstawa rozpoznawania np. nietolerancji pokarmowych.

