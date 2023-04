Odchudzająca woda cytrynowa. Pij ją każdego dnia o tej samej porze!

Woda z cytryną jest bogatym źródłem związków zwanych flawonoidami (fitozwiązków występujących w roślinach, które wykazują niezwykle bogate działanie prozdrowotne). Wiele z nich ma właściwości przeciwutleniające, które pomagają chronić komórki przed uszkodzeniem.

Ile cytryny wycisnąć do szklanki z wodą?

To, ile cytryny znajdzie się w szklance z wodą, zależy od Twoich osobistych preferencji. Może to być plaster cytryny albo ćwiartka tego owocu. Niektórzy wciskają do wody zaledwie kilka, kilkanaście kropel. To za mało. Aby uzupełnić dzienne zapotrzebowanie na witaminę C, powinno się wycisnąć sok z połowy cytryny. Spożyta w takiej ilości będzie miała zbawienny wpływ na nasz organizm.

Wodę z cytryną można pić zarówno na ciepło, jak i na zimno, choć eksperci podkreślają, że dla organizmu lepsza jest ta pierwsza wersja.

Dlaczego powinno się pić ciepłą wodę na czczo?

O poranku powinniśmy wypijać szklankę ciepłej wody, ponieważ dzięki temu podniesie się temperatura naszego ciała, co poprawi metabolizm. I już od rana nasz żołądek będzie miał bodziec do sprawniejszej pracy. Ciepła woda przyspieszy perystaltykę jelit, co spowoduje również, że organizm w naturalny sposób pozbędzie się szkodliwych toksyn.

Dodatkowo warto wiedzieć, że ciepła woda z dodatkiem cytryny dodatkowo pomaga pozbyć się zaparć. Łagodzi też poranne nudności. Sok cytrynowy zawiera terpeny, które aktywizują wydzielanie śliny, jeszcze bardziej usprawniając trawienie.

Woda nie powinna być zbyt gorąca. Po jej zagotowaniu najlepiej odstawić ją na kilka minut, by wystygła i dopiero wtedy dodać sok z cytryny.

Czy woda z cytryną wspomaga odchudzanie?

Sama woda z cytryną jest niskokaloryczna. 100 g tego napoju to tylko 22 kalorie, łyżka soku z cytryny to 2 kalorie.

Regularne picie wody z cytryną wspomaga procesy trawienne. Napój ma też właściwości oczyszczające, dzięki czemu pozbywamy się toksyn z organizmu. Jeśli połączymy cytrynę z imbirem, przyspieszymy procesy spalania tłuszczu, a w konsekwencji – dbając również o odpowiednią dietę – schudniemy.

Jak woda z cytryną działa na zdrowie?

Picie wody z cytryną ma mnóstwo korzyści dla zdrowia. Jednak, aby tak się stało, trzeba pić ją regularnie, każdego ranka. Niektórzy chwalą się, że dzięki niej zgubili zbędne kilogramy, inni twierdzą, że oczyścili organizm z toksyn.

Woda z cytryną ma następujące właściwości prozdrowotne:



nawadnia organizm,

jej orzeźwiający smak dodaje energii,

poprawia odporność i zmniejsza ryzyko infekcji,

przyspiesza procesy trawienne,

pomaga pozbyć się toksyn z organizmu,

cytryna uszczelnia naczynia krwionośne,

rozpuszcza zalegające masy kałowe i kamienie trzustkowe, więc ułatwia wydalanie,

obniża ciśnienie krwi,

poprawia wydajność w trakcie aktywności fizycznej.

Kto nie powinien pić wody z cytryną na czczo?

Wypicie wody z cytryną z samego rana może być niezbyt korzystne dla osób, które mają bardzo wrażliwy żołądek. W takich przypadkach lepiej po prostu wypić szklankę cieplej wody. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby, które mają refluks żołądka, ponieważ po wypiciu wody z cytryną mogą pojawić się u nich takie objawy, jak nudności, zgaga, ból brzucha.

Jak wzbogacić smak wody z cytryną?

Niektóre osoby twierdzą, że wypicie wody z cytryną podrażnia ich żołądek. W takiej sytuacji do wody można dodać liście mięty, plastry ogórka lub limonki albo pomarańcze.

Dobrym patentem jest wzbogacenie cytrynowego napoju dodatkiem korzenia imbiru, który wspiera funkcjonowanie układy pokarmowego oraz – podobnie jak cytryna – świetnie działa na układ immunologiczny.

