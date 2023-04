Owsianka pomoże szybko schudnąć. Zobacz, jak stracić nawet kilogram w jeden dzień

Jak schudnąć, jedząc owsiankę? Wbrew pozorom nie jest to wcale takie trudne. Dieta owsiankowa stosowana przez jeden dzień w tygodniu może pomóc pozbyć się nawet 1 kilograma. Warto jednak pamiętać, że nie należy wdrażaj jej zbyt często. Czas stosowania diety owsiankowej jest różny – może wynosić jeden dzień, tydzień, a nawet dużo dłużej. Nie jest ona jednak rekomendowana przez dietetyków – głównie ze względu na brak możliwości dostarczenia niezbędnych składników odżywczych i niską kaloryczność.

Owsianka dobra na odchudzanie i nie tylko

Płatki owsiane to cenne źródło wielu witamin i minerałów oraz niezbędnego w naszej codziennej diecie błonnika. Wśród zbóż są rekordzistą, jeśli chodzi zawartość błonnik rozpuszczalnego, który pęcznieje w jelitach pod wpływem wody i zaspokaja głód. Ponadto obniża poziom cholesterolu LDL.

Płatki owsiane spożywane regularnie:



wpływają na poprawę funkcjonowania układu trawiennego,

obniżają poziom cukru we krwi,

przyczyniają się do oczyszczania naczyń krwionośnych ze złogów cholesterolu.

Dzięki temu: chronią przed rozwojem cukrzycy, chorobami serca oraz miażdżycą.

Dla wielu osób tradycyjna owsianka to nadal trauma z dzieciństwa. Warto jednak przełamać niechęć i sięgać po płatki owsiane regularnie, nie tylko w celu redukcji zbędnych kilogramów. Dzięki temu, że naturalne płatki owsiane należą do produktów pełnoziarnistych, są źródłem węglowodanów złożonych i pomagają utrzymać poziom glukozy we krwi na stałym poziomie oraz zapewniają długotrwałe uczucie sytości. Dostarczają także do organizmu cenne dla zdrowia witaminy i minerały, m.in. witaminy z grupy B, potas, wapń, magnez i żelazo.

Zasady diety owsiankowej

Dieta owsiankowa to typowa monodieta, której kaloryczność nie powinna przekraczać 1400 kcal na dobę. Pamiętajmy więc, że nie można przesadzić – jeden dzień na diecie owsiankowej jak najbardziej wystarczy, a kurację dla lepszych efektów można co jakiś czas powtarzać, ale lepiej zrezygnować z jej stosowania w sposób długotrwały, bo grozi to spowolnieniem przemiany materii i niedoborami żywieniowymi.

Przepis na odchudzającą owsiankę. Jak ją jeść?

Dieta owsiankowa polega na spożywaniu w danym dniu jedynie płatków owsianych, które zostały ugotowane na wodzie lub niskotłuszczowym mleku. Dopuszcza się także dodawanie do płatków jogurtu naturalnego. Chcąc zastosować dietę owsiankową, należy przygotować owsiankę z 6-7 łyżek płatków owsianych górskich oraz 2 litrów wody lub mleka. Na tej diecie nie można spożywać płatków błyskawicznych oraz owsianki instant. Do owsianki można także dodać otręby owsiane w ilości około 2 łyżek.

Przygotowaną z powyższych proporcji owsiankę, trzeba podzielić na równe porcje – powinniśmy z niej przygotować 5 „posiłków” na cały dzień, a pierwszy z nich trzeba spożyć około godziny 8 rano. Każdy kolejny posiłek powinien być jedzony w stałych odstępach czasu, najlepiej co 3 godziny.

Dieta owsiana dopuszcza dodawanie do owsianki niektórych owoców (banany, jabłka, pomarańcze i kiwi), warzyw np. gotowanej marchewki i suszonych pomidorów, a także przypraw np. cynamonu. Owsianki nie należy jednak dosładzać; podczas stosowania jednodniowej diety owsiankowej nie można pić słodzonej kawy i herbaty oraz sklepowych soków i napojów owocowych, także gazowanych.

Dieta owsiankowa – efekty i przeciwwskazania

Dieta owsiankowa jednodniowa faktycznie pozwala sporo schudnąć – średnio kilogram w ciągu jednego dnia. Trzeba jednak pamiętać, że jest to dieta niskokaloryczna, która, w dłuższej perspektywie czasu, może powodować efekty uboczne. Stosowana okazjonalnie jest szybkim sposobem na poprawę wyglądu sylwetki, ale może także nieść za sobą szereg zagrożeń.

Nie poleca się nawet krótkotrwałego stosowania diety owsiankowej u osób:



przewlekle chorych,

wykonujących ciężką pracę fizyczną,

kobiet ciężarnych i karmiących,

dzieci i młodzieży.

Aby usprawnić metabolizm, warto na stałe włączyć płatki owsiane do swojej diety. Mogą być wartościową podstawą śniadania, dodatkiem do jogurtów, a także składnikiem domowych ciastek. Nie należy jedynie spożywać mocno przetworzonych płatków owsianych oraz sklepowych mieszanek musli z ich dodatkiem, bo najczęściej zawierają one sporo zbędnego cukru i innych niekorzystnie wpływających na stan zdrowia dodatków. Osoby dbające o smukłą sylwetkę powinny też spróbować wodę owsianą, która zmniejsza uczucie głodu.

Owsianka jest zdrowa i niskokaloryczna, jednak w nadmiarze może nam zaszkodzić. Zdrowa dieta powinna być przede wszystkim urozmaicona, dlatego lepiej unikać popadania w jakiekolwiek skrajności, bo wówczas nawet najzdrowszy produkt może nam zaszkodzić i spowodować np. bóle brzucha oraz wzdęcia.

