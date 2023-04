Ocet balsamiczny pomaga nie tylko na trawienie. Poznaj też inne cenne właściwości tego produktu

Oryginalny ocet balsamiczny pochodzi z Włoch, a dokładniej rzecz ujmując z Modeny. Powstaje w procesie produkcji gotowania rozdrobnionego moszczu winogron z dodatkiem karmelu. Gotowy produkt jest gęsty. Ma ciemnobrązową barwę i charakterystyczny ostry, cierpki smak. To popularny składnik dressingów i sosów do sałatek. Sprawdź, jak działa na organizm.

Ocet balsamiczny poprawia trawienie

Ocet balsamiczny wspomaga pracę układu pokarmowego i przyspiesza metabolizm. Jest źródłem polifenoli, które wzmagają aktywność pepsyny, enzymu odpowiedzialnego za rozkładanie białek. Ma w swoim składzie również bakterie kwasu octowego, które wpływają korzystnie na mikrobiom jelitowy i są uznawane za potencjalne probiotyki nowej generacji.

Czytaj też:

Przesadziłeś z jedzeniem? Zrób nalewkę na trawienie

Ocet balsamiczny chroni przed miażdżycą

Ocet balsamiczny hamuje proces utleniania frakcji LDL. W rezultacie zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy, która jest uznawana za jedną z chorób cywilizacyjnych. Zwężenie światła tętnic sprawia, że do tkanek dociera niewystarczająca ilość krwi, co może doprowadzić do wielu poważnych problemów zdrowotnych, takich jak udar mózgu.

Ocet balsamiczny sprzyja redukcji masy ciała

Ocet balsamiczny usprawnia procesy trawienne i usuwanie zbędnych produktów przemiany materii z organizmu. Jednocześnie zapewnia uczucie sytości, choć jest produktem niskokalorycznym. Jedna łyżka octu balsamicznego to zaledwie 7 kalorii.

Ocet balsamiczny pomaga diabetykom

Przeprowadzone badania dowiodły, że ocet balsamiczny reguluje poziom glukozy we krwi i zwiększa wrażliwość komórek na insulinę. Przeciwdziała zaburzeniom gospodarki węglowodanowej. Dlatego jest zalecany diabetykom, a także pacjentom ze stwierdzonym stanem przedcukrzycowym.

Jak wykorzystać ocet balsamiczny w kuchni?

Ocet balsamiczny świetnie sprawdzi się nie tylko w roli dodatku do sosów, zup i dresingów. Wykorzystaj go również do zamarynowania mięsa, na przykład kurczaka. Co więcej, przywołana przyprawa świetnie sprawdzi się jako składnik deserów. Możesz nim polać truskawki. Połączenie cierpkości octu ze słodyczą owoców daje bardzo ciekawy i oryginalny efekt.

Czy ocet balsamiczny jest dobry dla każdego?

Należy zachować ostrożność przy włączaniu octu balsamicznego do codziennej diety. Spożywanie wspomnianego produktu w nadmiernych ilościach (powyżej 1-2 łyżek dziennie) może doprowadzić do podrażnienia śluzówki przewodu pokarmowego, a co za tym idzie zwiększa ryzyko wystąpienia wrzodów.

Czytaj też:

Nie chcesz mieć problemów z trzustką? Unikaj tego rodzaju tłuszczówCzytaj też:

Jak uniknąć przebarwień od wina i kawy na zębach? Są proste sposoby

Źródła: