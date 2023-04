To warzywo zwane „królową wiosny” jest idealne na odchudzanie

Czy to prawda, że rzodkiewka pomocna jest w odchudzaniu? Oczywiście, że tak. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że ma niską wartość energetyczną. Warzywo to w blisko 95 procentach składa się z wody, a 100 g rzodkiewki to zaledwie 18 kcal. Dla porównania – jedna średniej wielkości rzodkiewka waży 15 g.

Jednocześnie rzodkiewka charakteryzuje się wysoką zawartością błonnika – aż 2,5 g w 100 g porcji. Błonnik wspiera procesy trawienne, usprawnia pracę jelit. Oprócz tego jego spożywanie daje długotrwałe uczucie sytości i przeciwdziała zaparciom.

Spożywanie rzodkiewki w każdej formie – zarówno jako dodatku do kanapki, twarożku czy koktajlu – jak i w postaci surówki – korzystnie wpływa na pracę układu pokarmowego i trawiennego, stymulując zachodzące w nim procesy.

Wartości odżywcze rzodkiewki

W 95 proc. skład rzodkiewki stanowi woda. W 100 g znajdziemy również: 1 g białka, 0,2 g tłuszczu, 4,4 g węglowodanów i 2,5 g błonnika. Warzywo to zawiera liczne związki siarki i przeciwutleniacze. Jest też prawdziwą bombą witaminową. Rzodkiewka dostarcza następujących witamin: A, E, K, B6 i C (aż 20 mg w 100 g warzywa), tiaminę, ryboflawinę, niacynę, foliany, E, K i beta – karoten.

Ponadto jest bogata w następujące składniki mineralne: Wapń (29 mg w 100 g), żelazo (0,8 mg), magnez (7 mg), fosfor (19 mg), potas 236 (mg), sód (11 mg), cynk (0,26 mg).

Korzeń czy liście rzodkiewki – co jeść?

Częścią jadalną rzodkiewki jest korzeń. Można go jeść w całości. W korzeniu znajdziemy witaminy i mikroelementy, które wspierają odporność organizmu.

Jadalne są również liście rzodkiewki, które są traktowane jako naturalny przeciwutleniacz o działaniu przeciwnowotworowym. Dobrze smakują jako dodatek do sałatek, ale też w formie pesto. Świetnym pomysłem jest przygotowanie z nich zdrowego koktajlu, który oczyści organizm z toksyn.

Ponadto zarówno korzeń rzodkiewki, jak i jej liście poprawiają przemianę materii, pomagają uregulować ciśnienie krwi. Świetnie działają na skórę, sprawiając, że staje się bardziej elastyczna.

Picie soku z rzodkiewki zaleca się osobom, które mają problemy z układem moczowym – to warzywo działa moczopędnie i zapobiega stanom zapalnym nerek.

Jaką rzodkiewkę wybrać?

Ważne jest, aby kupować zdrowo wyglądające korzenie. Ich wielkość nie jest tak ważna jak struktura – rzodkiewki powinny być jędrne. Jeśli chodzi o liście, powinny być zielone a nie zażółcone. Należy unikać liści, na których występują plamki.

Ile rzodkiewek dziennie można zjeść?

Osobom zdrowym rzodkiewka w żadnej ilości nie powinna zaszkodzić. Optymalną porcją będzie jeden pęczek dziennie.

Zbyt wielu rzodkiewek nie powinny jeść natomiast osoby mające problemy z tarczycą – zawarte w tym warzywie goitrogeny mogą zablokować proces dostarczania jodu do tarczycy, a w konsekwencji – wytwarzania hormonów.

Również ze względu na obecność w rzodkiewce glikozydów, olejów gorczycowych i kwasów organicznych, nie powinny jeść jej za dużo osoby mające wrzody żołądka, zespół jelita drażliwego czy zapalenie wątroby.

