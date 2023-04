Unikaj tych warzyw, jeśli masz problemy z tarczycą! Kto jeszcze powinien wyeliminować je z diety?

Chociaż brokuły to niezwykle zdrowe warzywa, to okazuje się, że nie dla wszystkich. Mimo że znajdziemy w nich szereg cennych dla organizmu witamin (duże ilości witaminy C i K oraz witaminy B i E) i minerałów (potas, mangan, magnez i fosfor), kwasy tłuszczowe omega-3, błonnik (w 100 g ok. 2,3 g) oraz przeciwutleniacze (sulforafan) to zawierają też niekorzystnie działające na pracę tarczycy goitrogeny. Uniemożliwiają one bowiem wykorzystanie przez tarczycę jodu do prawidłowej syntezy hormonów.

Bez odpowiedniej ilości tego pierwiastka w diecie tarczyca nie jest w stanie wyprodukować wystarczającej ilości dwóch podstawowych hormonów: trójjodotyroniny (T3) i tyroksyny (T4) umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Do poważniejszych schorzeń związanych z niedoborem jodu zaliczane są: niedoczynność tarczycy oraz choroba Hashimoto.

Skutki spożywania warzyw zawierających goitrogeny

Goitrogeny to substancje chemiczne, które naturalnie występują w żywności. Powstają, gdy rozdrabniamy (kroimy lub żujemy) produkty spożywcze, które je zawierają. Głównym, niepożądanym działaniem przypisywanym zawartym w brokułach goitrogenom jest zaburzenie pracy tarczycy, a co za tym idzie procesów metabolicznych w organizmie. Wiadomo również, żegoitrogeny są odpowiedzialne za powstawanie wola, czyli przerostu tarczy związanego z niedoborem jodu.

W jakich jeszcze warzywach znajdziemy goitrogeny?

Goitrogeny znajdują się nie tylko w brokułach, ale również w innych warzywach kapustnych. Należą do nich:

kapusta,

kalafior,

brukselka,

kalarepa,

jarmuż.

Kto jeszcze powinien unikać w jadłospisie brokułów i warzyw kapustnych?

Badania wskazują, że brokuły i warzywa kapustne nie powinny być spożywane w większych ilościach nie tylko osoby z chorą tarczycą, ale również zmagające się z zespołem jelita drażliwego. Odpowiada za to zawarta w tych warzywach fruktoza, która powoduje pojawianie się przykrych dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Tego typu problemy mogą nasilać się również po zjedzeniu brokułów u osób, które są na diecie lekkostrawnej. Do niedawna uważano, że brokuły i inne warzywa kapustne nie powinny być spożywane przez kobiety w ciąży ani karmiące piersią, ponieważ mogą powodować wzdęcia u dziecka. Badania nie potwierdziły jednak tej zależności.

