Ten owoc wspiera odchudzanie i łagodzi stres. Jedz go codziennie!

Kaloryczność dwóch plastrów świeżego ananasa (160 g) wynosi około 80 kcal. Na wartość energetyczną ananasa składają się węglowodany 22 g, w tym cukry 16 g oraz białko 1 g. Owoc jest bogaty w witaminę C (w ilości ok. 75 mg), mangan (ok. 1,5 mg), co pokrywa aż 77 proc. dziennego zapotrzebowania, w mniejszych ilościach zawiera również: miedź, witaminę B1 (tiaminę), witaminę B6, kwas foliowy i pantotenowy (witaminę B5) oraz błonnik (ok.2 g).

Chociaż indeks glikemiczny (IG) ananasa, zaliczany jest do średnich i wynosi 45, to spożywanie tego owocu zalecane jest w dietach odchudzających. Substancją odpowiedzialną za pomoc w redukcji zbędnych kilogramów jest zawarta w ananasie bromelaina.

Na czym polega działanie bromelainy?

Bromelaina (proteaza cysteinowa) jest enzymem. Badania wskazują, że jest on pomocny przy trawieniu białka, ułatwia też rozkład tłuszczów i skrobi. I właśnie ze względu na te właściwości jest wykorzystywana jako suplement wspomagający odchudzanie oraz trawienie. Ale to nie jedyne korzystne działanie tego enzymu. Wyniki badań wskazują, że hamuje on działanie prozapalnych prostaglandyn i stymuluje rozkład fibryny (włóknika), działając przeciwzapalnie i przeciwzakrzepowo. Łagodzi objawy choroby wieńcowej oraz zakrzepowego zapalenia żył.

Zawarta w ananasie tiamina łagodzi stres

Spożywanie ananasa zalecane jest też osobom, które są zestresowane.Badania dowodzą, że zawarty w tym owocu koenzym tiamina łagodzi zaburzenia na tle nerwowym i zakłócenia rytmu serca. Bierze też udział między innymi w przemianie węglowodanów, alkoholu i syntezie niektórych związków organicznych.

Witamina C, którą znajdziemy w ananasie chroni przed działaniem wolnych rodników

Włączenie ananasa do diety jest też zalecane ze względu na dużą zawartość witaminy C. Chroni ona przed działaniem wolnych rodników, zapobiegając powstawaniu nowotworów i stanów zapalnych w organizmie. Wzmacnia też odporność i pozwala skutecznie zwalczać infekcje wirusowe i bakteryjne.

Ile dziennie ananas należy zjeść, żeby schudnąć?

Przy dietach odchudzających zalecane jest jedzenie 2 plastrów owocu po głównym posiłku i po kolacji. Podobne działanie przyniesie wypicie raz dziennie pić jednej szklanki świeżo wyciśniętego soku ananasowego, który można rozcieńczyć wodą. Pamiętajmy jednak, że będąc na diecie odchudzającej, ananasy najlepiej jeść świeże.

Czym zastąpić świeżego ananasa?

Jeżeli nie mamy możliwości zakupu świeżego owocu, warto wybrać ananasa liofilizowanego (suszonego po zamrożeniu), czy mrożonego, który można dodać sałatek i koktajli. Ananas z puszki nie jest dobrym wyborem. Jest nie tylko mocno przetworzony, a więc pozbawiony substancji odżywczych, ale również bardzo kaloryczny.

