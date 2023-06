Nieznane właściwości pomarańczy. Sprawdzamy, jak wpływają na metabolizm

Jedna średniej wielkości pomarańcza, ważąca około 154 gramów, zawiera 80 kalorii, 19 g węglowodanów (14 g cukru i 3 g błonnika pokarmowego), 1 g białka, a do tego – 0 g tłuszczu. Te owoce mają niski indeks glikemiczny (IG) – od 35 (świeża pomarańcza) do 55 (sok pomarańczowy). Pomarańcze są źródłem witaminy C – w 100 g owocu jest jej około 70 mg, a większe okazy mogą zawierać nawet 100 mg witaminy C. Ale to nie wszystko. Są też źródłem beta-karotenu, witamin A, z grupy B oraz niektórych składników mineralnych: wapnia, selenu czy magnezu. Ze względu na dużą zawartość flawonoidów, mają właściwości przeciwzapalne i silne działanie antyoksydacyjne. Okazuje się też, że ich spożywanie może poprawić stan tarczycy.

Jak pomarańcze wpływają na tarczycę?

Nie od dziś wiadomo, że osobom z chorobami autoimmunologicznymi (jak np. choroba Hashimoto czy Gravesa-Basedowa) bardzo polecana jest dieta bogata w przeciwutleniacze. Chodzi zwłaszcza o witaminę C oraz polifenole. Ich źródłem mogą być właśnie pomarańcze.

„Kilka badań, wprawdzie przeprowadzonych na modelach tkankowych i zwierzęcych, dowiodło, że spożycie pomarańczy i soku pomarańczowego skutkuje obniżeniem stężenia tyroksyny (T4, jednego z hormonów produkowanych przez tarczycę) w sposób podobny jak zastosowanie jednego z leków przeciwtarczycowych. Mogłoby to stanowić podłoże pod zastosowanie tych owoców w terapii pomocniczej nadczynności tarczycy” – tłumaczy dr n. med. i n. o zdr. Szymon Suwała, specjalista endokrynologii z Katedry Endokrynologii i Diabetologii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

Jednocześnie lekarz przywołuje inne badanie z 2014 roku, z udziałem aż prawie pół miliona respondentów, które wywołało niepotrzebne zamieszanie i wielu pacjentom odebrało ochotę na sok pomarańczowy. Wykazało ono, że u osób pijących różne soki wzrasta ryzyko nowotworu tarczycy. Okazało się jednak, że badanie mogło nie zostać przeprowadzone prawidłowo – osoby wypełniające ankiety za sok uznały również dosładzane i aromatyzowane napoje. W podobnych badaniach przeprowadzonych później nie stwierdzano już takiej zależności.

Jak pomarańcze wpływają na profil metaboliczny?

Okazuje się również, że pomarańcze są również dobrym owocem dla osób z zespołem metabolicznym (zaburzenia, które występują razem i zwiększają ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 i choroby sercowo-naczyniowe). A udowodnili to Brazylijczycy. Ich badanie wykazało, że już 15 dni regularnego spożywania 400 ml soku z pomarańczy może obniżyć ciśnienie krwi oraz stężenie trójglicerydów.

Chodzi tu przede wszystkim o działanie hesperydyny i naringeriny na reduktazę HMG-CoA oraz szlak naczyniowy tlenku azotu. W konsekwencji jeszcze bardziej złożonych mechanizmów zmniejsza się również ryzyko rozwoju miażdżycy – tłumaczy dr n. med. i n. o zdr. Szymon Suwała.

Regularne spożywanie pomarańczy pomaga też w walce z otyłością i wtórną do niej insulinoopornością. Za to odpowiada naringerina zawarta w tych owocach. Badacze amerykańcy przez 8 tygodni podawali ją grupie ochotników. Okazało się, że spowodowała ona u nich znaczny spadek masy ciała – o 2,3 proc., a także zwiększyła wrażliwość na insulinę i przyspieszyła tempo metaboliczne.

„Na modelu zwierzęcym dowiedziono również, że spożycie pomarańczy oraz aromaterapia z użyciem ich olejków wpływa na oś podwzgórze-przysadka-nadnercze, stabilizując ją, co pozytywnie przekłada się na wydzielanie kortyzolu. Postawiono hipotezę, że pomarańcze mogą wspierać pomocnicze leczenie zaburzeń nerwicowych” – dodaje doktor.

Ile pomarańczy powinniśmy jeść?

Można uznać, że pomarańcze są zdrowym owocem, zwłaszcza dla osób zmagających się z chorobami autoimmunologicznymi, w tym z nadczynnoścą tarczycy. We wszystkim jednak zachowajmy umiar, nie przekraczając 2 pomarańcze lub 2 szklanki tego napoju dziennie. Pamiętajmy, aby był to sok naturalny, najlepiej samodzielnie wyciśnięty z owoców. Niewskazane są napoje sztucznie słodzone.

