Napój, który zadziała jak zastrzyk energii i zdrowia. Krótka lista składników

Zazwyczaj każdy poranek zaczynamy od kawy – niektórzy uwielbiają jej smak, ale główną zaletą jest to, że dodaje energii. Znamy jednak sposób na znacznie lepsze rozpoczęcie dnia. Jeśli macie ochotę na owocowo-korzenne pobudzenie – koniecznie spróbujcie tego napoju. Jeśli jednak chcecie bardziej poeksperymentować z napojami, które zastępują kawę – sięgnijcie po wodę z miodem, ona również wspaniale pobudza. Koniecznie zapoznajcie się też z listą produktów, które dodają energii lepiej niż kawa.

Jak zrobić napój z cytrusami, imbirem i kurkumą?

Ten eliksir naprawdę świetnie wpłynie na wasze zdrowie – przede wszystkim wzmocni wasz organizm. Składa się on z zaledwie kilku składników: kurkumy, imbiru oraz cytrusów. Jest to doskonała propozycja dla miłośników zdrowych, owocowych koktajli i soków. To prawdziwa bomba witaminowa, która doda wam energii o poranku. Taki sok najlepiej jest przygotowywać w wyciskarce wolnoobrotowej. Będziecie potrzebować następujących składników:



4 duże pomarańcze,

2 limonki,

1 cytryna,

3 cm korzenia kurkumy,

3 cm korzenia imbiru.

W jaki sposób zrobić ten napój? Najpierw należy umyć owoce, obrać je ze skóry, a następnie pokroić je na mniejsze części. To samo zróbcie z imbirem i kurkumą. Całość umieśćcie w wyciskarce i miksujcie do momentu, aż powstanie sok.

Dlaczego warto sięgnąć po ten naturalny „zastrzyk zdrowia”?

Tak przygotowany napój to bogactwo witamin i składników odżywczych. Każdy z produktów posiada cenne właściwości zdrowotne:

Imbir – ma działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe, pobudza trawienie, a także podnosi odporność. Dodatkowo zmniejsza apetyt, poprawia koncentrację, dodaje witalności oraz energii. Zapobiega również wrzodom żołądka oraz działa przeciwwymiotnie.

– ma działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe, pobudza trawienie, a także podnosi odporność. Dodatkowo zmniejsza apetyt, poprawia koncentrację, dodaje witalności oraz energii. Zapobiega również wrzodom żołądka oraz działa przeciwwymiotnie. Cytrusy (cytryna, limonka i pomarańcza) – to bogactwo witaminy C. Poza tym zawierają też wiele innych witamin i mikroelementów, dostarczając organizmowi ważne składniki odżywcze. Mają też dużo błonnika, który zapewnia uczucie sytości. Posiadają również duże zdolności antyoksydacyjne, dzięki czemu pomagają zwalczać drobnoustroje i bakterie oraz wspierają barierę ochronną organizmu.

(cytryna, limonka i pomarańcza) – to bogactwo witaminy C. Poza tym zawierają też wiele innych witamin i mikroelementów, dostarczając organizmowi ważne składniki odżywcze. Mają też dużo błonnika, który zapewnia uczucie sytości. Posiadają również duże zdolności antyoksydacyjne, dzięki czemu pomagają zwalczać drobnoustroje i bakterie oraz wspierają barierę ochronną organizmu. Kurkuma – ten składnik ma pozytywny wpływ na ogólne samopoczucie, ale dodaje też energii oraz poprawia metabolizm. Jest również silnym antyoksydantem, działa przeciwzapalnie, bakteriobójczo i przeciwwirusowo. Badania wykazują także, że może ona wspomagać pamięć. Ma też działanie oczyszczające. Ta przyprawa odgrywa ważną rolę w trawieniu pokarmów (jednak należy pamiętać o tym, że stosowanie zbyt dużej ilość kurkumy może powodować podrażnienia żołądka).

Choć kurkuma ma wiele korzyści zdrowotnych, to nie wszyscy powinni ją spożywać. Z uwagi na to, że kurkumina zawarta w kurkumie stymuluje wydzielanie żółci – powinny jej unikać osoby, które cierpią na stany zapalne dróg żółciowych (na przykład kamicę żółciową) lub pęcherza moczowego. Nie jest wskazana też w przypadku małych dzieci, a także osób cierpiących na choroby krążenia oraz choroby układu sercowo-naczyniowego (kurkuma rozrzedza krew, przez co może wzmagać działanie leków przeciwzakrzepowych).

Jakie cytrusy wybierać?

Owoce mogą pojawić się w naszej diecie w różnej formie – również soków. Wybierając owoce cytrusowe, z których chcecie je przygotować, zwróćcie uwagę na kilka szczegółów. Przede wszystkim powinny mieć twardą i jędrną skórkę – miękkie owoce mogą być lekko nadgniłe, a to oznacza, że szybko ulegną zepsuciu. Skórka owoców powinna mieć jednolity kolor – nie może mieć przebarwień, ani zielonych elementów. Najważniejsze jednak jest, żeby owoce nie miały żadnego nalotu, na przykład w białym kolorze. To byłby sygnał, że rozpoczął się już proces gnicia, a owoc pokryty jest pleśnią.

Dlaczego warto sięgać po świeżo wyciskane soki?

Soki ze świeżych owoców lub warzyw są świetnym uzupełnieniem codziennej diety. W łatwy, a przede wszystkim szybki sposób, można dostarczyć do organizmu niezbędnych witamin i mikroelementów. W szklance tak przygotowanego soku lub koktajlu jesteśmy w stanie „zmieścić” znacznie więcej warzyw lub owoców, niż zjedlibyśmy w ten sposób w normalnej formie. To z kolei doskonale wpływa na funkcjonowanie organizmu w trakcie całego dnia – dodaje siły i energii. Macie też pewność, że taki sok nie zawiera dodawanego przez producenta cukru lub innych substancji słodzących, które pojawiają się w gotowych nektarach z owoców lub napojach owocowych.

Czytaj też:

Rabarbar idealnie sprawdzi się nawet podczas diety. Jedzcie i wskoczcie w ukochane jeansyCzytaj też:

Posyp truskawki solą. Efekt cię zaskoczy. Jak sól zmienia smak truskawek?