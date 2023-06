Ten składnik sprawi, że ciasto truskawkowe będzie naprawdę wyjątkowe. Robi się je błyskawicznie

To proste ciasto na bazie kefiru (kefir można zastąpić naturalnym jogurtem) zawsze wychodzi. Sekretem tego przepisu jest jednak sposób przygotowania truskawek.

Truskawki z dodatkiem kisielu do ciasta

Wystarczy opakowanie błyskawicznego kisielu do przyrządzenia w kubku. My polecamy truskawkowy, bo jeszcze bardziej podkręci truskawkowość ciasta, ale możesz wybrać inny smak (pasuje tu także kisiel cytrynowy albo wiśniowy). Pokrojone truskawki należy wymieszać z kisielem i wyłożyć na ciasto.

Ważne, aby nie pokrywać ciasta ściśle masą z truskawek i kisielu. To sprawi, że w wolnych miejscach ciasto bardziej wyrośnie, a owoce z kisielem lekko się w nim zapadną. Dzięki temu gotowy placek jest wyjątkowo wilgotny. Na gotowe już ciasto polecamy wyłożyć resztę kisielu – dokładnie w te miejsca, gdzie są owoce. Gwarantujemy: to ciasto nie doczeka następnego dnia.

Ciasto na bazie kefiru – jak je zrobić?

Kwaśny kefir sprawia, że ciasto mocno reaguje ze środkami spulchniającymi, ale też dodaje wypiekowi delikatności i wilgoci. Ważny jest pierwszy etap, czyli przygotowanie masy jajecznej. Jajka z cukrem trzeba miksować lub ubijać, aż cukier całkowicie się rozpuści, a masa będzie jasna i puszysta. Może to potrwać kilka minut. Potem wystarczy już tylko dodać resztę składników i delikatnie i krótko wymieszać (tylko do połączenia składników – można to zrobić przy pomocy miksera, ale na najniższych obrotach). Do ciasta według tego przepisu można wykorzystać także inne owoce, np. wiśnie, jagody czy brzoskwinie.

Przepis: Ciasto truskawkowe z dodatkiem kisielu Ciasto owocowe na bazie kefiru. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 8 Składniki 3 jajka

3/4 szklanki cukru

skórka otarta z jednej cytryny

2 szklanki mąki pszennej

łyżeczka proszku do pieczenia

łyżeczka sody oczyszczonej

kefir naturalny (ok. 330-350 ml)

1/2 szklanki oleju

300 g truskawek

opakowanie truskawkowego kisielu błyskawicznego

cukier puder do posypania ciasta Sposób przygotowania Ubij jajkaCałe jajka ubij z cukrem na jasną i puszystą masę (najlepiej wykorzystać do tego mikser). Dodaj skórkę otartą z cytryny. Wymieszaj składnikiMąkę wymieszaj z proszkiem i sodą. Dodaj do masy jajecznej razem z olejem i kefirem. Wymieszaj krótko (aż do połączenia składników). Przygotuj truskawki Upiecz ciasto Podaj ciasto

