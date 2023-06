Przygotuj owsiankę na kefirze. Reguluje trawienie i wspomaga odchudzanie

Płatki owsiane mają wiele cennych właściwości. Podobnie jest z kefirem. Warto zatem połączyć ze sobą te dwa składniki, żeby zjeść nie tylko smaczny, ale naprawdę zdrowy posiłek, który da nam energię na wiele godzin. Płatki owsiane są dobrym źródłem węglowodanów i błonnika, w tym beta-glukanu (rozpuszczalnej części błonnika). Zawierają więcej białka i tłuszczu niż większość zbóż. 100 gramów suchych płatków owsianych (ok. pół szklanki) zaspokaja aż jedną trzecią dziennego zapotrzebowania na magnez. Płatki są też bogate w żelazo, które zapobiega wystąpieniu anemii. Badania wskazują, że codzienne spożywanie płatków owsianych pomaga obniżyć poziom „złego” cholesterolu, zapobiegając miażdżycy. Jedzenie owsianki reguluje poziom cukru we krwi, wspiera też odchudzanie i reguluje pracę jelit. Płatki owsiane zmniejszają też ryzyko wystąpienia chorób autoimmunologicznych.

Dlaczego płatki owsiane warto połączyć z kefirem?

Kefir jest napojem, który nie tylko gasi pragnienie, ale pozwala też zaspokoić głód. Jest źródłem wielu substancji wartościowych dla organizmu, które pozytywnie wpływają nie tylko na zdrowie, ale i na samopoczucie. W 100 g napoju znajduje się zaledwie 51 kcal i aż 103 mg wapnia. Kefir jest również bogaty w białko – składnik diety, który jest niezbędny podczas procesu odchudzania. Badania udowodniły, że napój ten wspomaga pracę jelit, zapobiega zaparciom, korzystnie oddziałuje na mikroflorę przewodu pokarmowego i oczyszcza. Najważniejszym jednak elementem wchodzącym w skład kefiru są bakterie probiotyczne, które pozwalają zachować mikroflorę jelitową w dobrym stanie.



Jak przygotować owsiankę na kefirze?

Przygotowanie owsianki na kefirze jest banalnie proste. Należy wsypać 5 łyżek płatków owsianych do miseczki i zalać kefirem (ok. 200 ml). Żeby były bardziej miękkie, można odstawić je do lodówki na 30 minut przed jedzeniem lub na noc, jeśli owsiankę chcemy zjeść na śniadanie. Będzie to ciekawa odmiana tzw. nocnej owsianki. Przed jedzeniem można owsiankę wzbogacić o ulubione dodatki.



Co jeszcze dodać do owsianki na kefirze?

Owsiankę na kefirze można wzbogacić o zdrowe dodatki. Może to być miód, owoce (truskawki, borówki czy banany), bakalie i przyprawy np. cynamon. Świetnym i zdrowym dodatkiem będą również nasiona chia, które zalane wcześniej kefirem napęcznieją. Zamiast kefiru do owsianki można też dodać maślankę albo jogurt naturalny.

Czytaj też:

Dodaj do kefiru tylko jeden składnik. To najlepszy sposób na odchudzanieCzytaj też:

Czy owsianka jest dobra dla dziecka? Jak zachęcić je do jedzenia