Lubisz zdrowe koktajle? Nigdy nie dodawaj do nich tych rzeczy

Kremowe smoothie mogą być doskonałym uzupełnieniem codziennego menu. Są pożywne i mogą być też bardzo zdrowe. Ale jest warunek: uważaj na to, co do nich dodajesz! Czego unikać, jeśli chcesz, żeby twój koktajl był naprawdę zdrowy?

Słodzone i barwione jogurty

To niepotrzebna dawka cukru, sztucznych dodatków i zbędnych kalorii. Zamiast tego, przygotuj smoothie na bazie naturalnego jogurtu, kefiru albo dodaj do niego mleko roślinne o dobrym składzie (możesz to być na przykład domowe mleko migdałowe).

Owoce w puszkach

Mogą wydawać się dobrą i szybką opcją na przygotowanie smacznego koktajlu. Jednak nie zapominaj, że takie owoce to przede wszystkim duża ilość cukru dodawanego do syropu, którym są zalewane. Zamiast tego używaj świeżych owoców (np. bananów czy owoców jagodowych) albo owoców mrożonych, które są dostępne nawet poza sezonem.

Krem czekoladowo-orzechowy

Popularny krem czekoladowo-orzechowy jest lubiany przez wiele osób i można z niego zrobić pyszne smoothie. Ale jednak wtedy lepiej to potraktować jako kaloryczny i niezbyt zdrowy deser. Zamiast gotowego kremu lepiej dodać do smoothie gorzkie kakao (sprawdzi się tu także tzw. kakao ceremonialne) i łyżkę masła orzechowego dobrej jakości.

Słodkie soki owocowe

Powód, dla którego lepiej zrezygnować z dodawania słodzonych soków jest taki sam, jak w przypadku barwionych jogurtów owocowych: niepotrzebne zwiększanie ilości cukru. Pamiętaj też, że nawet niesłodzone soki zawierają naturalny cukier. Płynnym dodatkiem do smoothie może być mleko krowie, mleko roślinne, ale też np. zielona herbata (zrób smoothie dodając do zielonej herbaty np. banana, szpinak i świeżego ananasa) lub po prostu – woda.

