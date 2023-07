Woda lniano-owsiana odchudza i usuwa zaparcia. Przepis na zdrowy napój

Woda lniano-owsiana to napój, który łatwo przygotować. Płatki owsiane i siemię lniane należy namoczyć w zimnej wodzie (ok. 8-10 godz. przed ich spożyciem). Składniki po namoczeniu trzeba zblendować, a następnie przecedzić przed drobne sitko. Rozcieńczyć wodą i wypić. Napój korzystnie działa na zdrowie. Jego smak można wzbogacić, dodając do niego odrobinę cynamonu. Najlepiej spożywać wodę lniano-owsianą codziennie na czczo.

Na co pomaga picie wody lniano-owsianej?

Swoje prozdrowotne działanie woda lniano-owsiana zawdzięcza płatkom owsianym i nasionom siemienia lnianego. Płatki owsiane są źródłem wielu cennych dla organizmu witamin, m.in. z grupy B i składników mineralnych, takich jak magnez, wapń, żelazo, fosfor oraz cynk. Woda lniano-owsiana zawiera też duże ilości błonnika, któremu zawdzięcza odchudzające działanie. Przyspiesza pracę jelit, „podkręca” metabolizm, dzięki czemu skutecznie przeciwdziała zaparciom, które stanowią problem wielu osób.

Codzienne spożywanie napoju działa też oczyszczająco na organizm. Ale nie są to jedyne zalety picia lniano-owsianej wody. Napój zalecany jest osobom, które mają zbyt wysoki poziom „złego” cholesterolu, gdyż obniża go. Reguluje też poziom cukru we krwi. Dodatek siemienia lnianego sprawia, że napój będzie łagodził też dolegliwości ze strony układu pokarmowego dzięki zawartości substancji śluzowych, które działają ochronnie. Zalecany jest dlatego osobom, które chorują na zespół jelita drażliwego (IBS).

Walory smakowe wody lniano-owsianej podniesie dodanie do niej cynamonu. Przyprawa sprawi, że napój nabierze przyjemnego korzennego aromatu. Dodanie cynamonu wzmocni też jego odchudzające działanie. Cynamon przyspiesza bowiem spalanie tłuszczu i reguluje poziom cukru we krwi.

