Odkryj sekret zdrowia. Zrób pyszny koktajl bogaty w żelazo, który poleca specjalistka

Koktajle i smoothie to doskonały sposób na przemycenie warzyw i owoców do codziennej diety. Dzięki nim można w prosty i smaczny sposób zwiększyć spożycie witamin, minerałów oraz błonnika. Są też bardzo uniwersalne – można do nich dodać ulubione owoce, liściaste warzywa, a nawet superfoods, takie jak nasiona chia czy spirulina. Co więcej, smoothie świetnie sprawdzają się jako szybka i pożywna przekąska, idealna na zabiegane dni. To zdrowa alternatywa dla słodzonych napojów i deserów.

Przepis na pyszny koktajl bogaty w żelazo

Dietetyk Dominika Hatala, znana na Instagramie jako „Dietetyk Powszechny” opublikowała nagranie, w którym podała prosty przepis na koktajl bogaty w żelazo. Jest on nie tylko zdrowy, ale też naprawdę obłędnie smakuje.

Przepis: Koktajl bogaty w żelazo Koniecznie spróbuj przygotować ten koktajl, a twój organizm z pewnością ci podziękuje Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 541 Składniki 120 g banana

10 g sezamu

10 g kakao

10 g czekolady gorzkiej

200 g napoju migdałowego (bez wapnia) Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówObierz i pokrój banana, a następnie odmierz wskazane ilości wszystkich skłaników. Blendowanie składnikówWszystkie składniki wrzuć do blendera, zalej napojem migdałowym i wymieszaj.

Dlaczego żelazo w diecie jest tak ważne?

Żelazo to jeden z kluczowych minerałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Odpowiada przede wszystkim za transport tlenu we krwi, ponieważ wchodzi w skład hemoglobiny – białka, które przenosi tlen z płuc do wszystkich komórek. Niedobór żelaza może prowadzić do anemii, objawiającej się zmęczeniem, osłabieniem i problemami z koncentracją. Co więcej, żelazo wspiera prawidłową pracę układu odpornościowego oraz wpływa na procesy metaboliczne. Dlatego ważne jest, by dbać o jego odpowiednią podaż w diecie, sięgając po produkty bogate w ten minerał. Koniecznie zobacz, jak objawia się niedobór żelaza w organizmie.

Produkty bogate w żelazo

Produkty, które są bogate w żelazo warto jeść regularnie, aby zapobiegać niedoborom tego ważnego minerału. Do najlepszych źródeł żelaza należą czerwone mięso, drób oraz ryby, które zawierają tzw. żelazo hemowe, łatwo przyswajalne przez organizm. Dla osób preferujących dietę roślinną świetnym wyborem będą rośliny strączkowe, takie jak soczewica, fasola czy ciecierzyca, a także orzechy, nasiona i pełnoziarniste produkty zbożowe. Zielone warzywa liściaste, na przykład szpinak czy jarmuż, również dostarczają żelaza, choć w formie trudniej przyswajalnej, dlatego warto łączyć je z produktami bogatymi w witaminę C, która zwiększa jego wchłanianie.

