Koktajl na płaski brzuch. Przepis z 3 składników

Po koktajle białkowe sięgają głównie osoby uprawiające intensywnie sport. Piją je, by dostarczyć odpowiedniej ilości budulca do utrzymania czy przyrostu masy mięśniowej. Ale zalecane są również osobom, które chcą zgubić zbędne kilogramy. Zwiększenie ilości białka w diecie wspomaga bowiem odchudzanie i przyśpiesza przemianę materii, nawet o 30 proc. Tłumaczy się to tym, że trawienie białka zwiększa termogenezę, przyspieszając metabolizm. Spożywanie białka zmniejsza uczucie głodu poprzez obniżenie poziomu greliny (tzw. hormonu głodu) oraz zapewnienia na długo uczucie sytości i prowadzi do redukcji masy ciała.

Produkty białkowe powinno łączyć się z błonnikiem

Odchudzające działanie koktajlu na bazie jogurtu greckiego wzmocni dodatek błonnika. Najłatwiej dostarczyć go, dodając do koktajlu owoce (np. banana) oraz łyżeczkę siemienia lnianego. Ziarenka lnu są też doskonałym źródłem kwasów omega-3, witaminy E, witamin z grupy B oraz potasu, wapnia, fosforu oraz cynku. Dodatek błonnika sprawia, że koktajl, u większości osób, nie powoduje wzdęć, co często zdarza się po spożyciu węglowodanów np. słodkich rogalików czy pszennych bułek. I właśnie dlatego ten napój nazywany jest koktajlem na płaski brzuch. Zmiany w wyglądzie są odczuwalne już po kilku dniach wprowadzenia go do jadłospisu.

Chociaż w sklepach można kupić proteinowe koktajle, to znacznie lepszą opcją jest przyrządzenie takiego napoju samodzielnie. Gotowe koktajle zawierają często konserwanty i cukry, które niekorzystnie wpływają na organizm.

Przepis: Koktajl na płaski brzuch Wspomaga odchudzanie. Zalecany w diecie wegańskiej. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 opakowanie jogurtu greckiego lub wysokobiakowego

1 banan

1 łyżeczka siemienia lnianego

opcjonalnie kostka lodu lub 1/2 szklanki gazowanej, zimnej wody mineralnej. Sposób przygotowania Przygotuj składnikiObierz banana i włóż do blendera. Dodaj jogurt i wsyp łyżeczkę siemienia lnianego. Zblenduj składnikiBlenduj składniki przez ok. 20 sekund do uzyskania gładkiej konsystencji. Podaj schłodzonyKoktajl najlepiej smakuje schłodzony, Można dodać do niego kostkę lodu lub dolać odrobinę gazowanej zimnej wody mineralnej.

Ile białka dziennie potrzebujemy?

Białko jest źródłem cennych dla zdrowia aminokwasów. Bez nich nie mogłyby zachodzić reakcje biologiczne w organizmie. Trzeba jednak pamiętać, że chociaż białko jest nam potrzebne, jednak w nadmiarze szkodzi. Zapotrzebowanie na białko zależy m.in.: od wieku, masy ciała, aktywności fizycznej. Sportowcy potrzebują więcej białka niż osoby nieaktywne fizycznie, gdyż białko uczestniczy w procesach regeneracyjnych po wysiłku fizycznym oraz umożliwia adaptację do wysiłku. Średnio, zapotrzebowanie na białko określa się na poziomie 1–1,4 g na kilogram masy ciała.

