Czy można jeść popcorn przy odchudzaniu? Jest jeden warunek, żeby nie był „dietetycznym horrorem”

Podczas odchudzania często musimy wystrzegać się jedzenia różnego rodzaju smakołyków. Czy w takiej sytuacji pozostają nam jedynie zdrowe potrawy i owocowe lub warzywne koktajle? Okazuje się, ze wcale nie. Co więcej, możecie sobie pozwolić nawet na popcorn – trzeba go jedynie przygotować w odpowiedni sposób. Taki popcorn będzie doskonałym wyborem dla osób szukających przekąski o niskiej kaloryczności. Zrobiony na gorącym powietrzu w domu jest znacznie zdrowszy niż duże kubełki popcornu, które dostaje się w kinach.

Czy można jeść popcorn przy odchudzaniu?

Choć ta przekąska uchodzi za ciężką i niezdrową, to możecie zrobić popcorn w wersji fit, czyli przygotowany domowym sposobem. Jeśli przyrządzicie go z ziaren kukurydzy bez tłuszczu, to śmiało możecie cieszyć się jego smakiem nawet, gdy staracie się zrzucić zbędne kilogramy. Będzie on wtedy zawierał niewiele kalorii, ale za to sporo błonnika odpowiedzialnego za uczucie sytości. Po zjedzeniu niewielkiej ilości popcornu będziecie czuć się lekko najedzeni. Dodatkowo błonnik wspomaga trawienie i pracę jelit, a to z kolei też wpływa na proces odchudzania.

Jedna filiżanka zwykłego popcornu robionego na gorącym powietrzu – bez masła, soli lub innych dodatków – zawiera około 30 kalorii. Tak jak z większością produktów, należy jednak pamiętać, żeby nie przesadzać z ilością tej przegryzki.

Jak zrobić niskokaloryczny popcorn?

Utrata i utrzymanie wagi może być wyzwaniem dla wielu osób. Popcorn stanowi przekąskę, która wbrew pozorom wcale nie jest szalenie tucząca. Żeby popcorn był niskokaloryczny – uprażcie w rozgrzanym garnku lub rozgrzanej głębokiej patelni dobrej jakości ziarna kukurydzy. Dodajcie tylko odrobinę tłuszczu, na przykład oliwy z oliwek lub oleju rzepakowego. Możecie też nie używać tłuszczu w ogóle – będzie jeszcze bardziej dietetycznie. Przykryjcie patelnię pokrywką i potrząsajcie nią co 10 sekund, żeby popcorn się nie przypalił. Możecie przyrządzić go też w mikrofali. Wystrzegajcie się jednak dodawania soli (lub użyjcie jej minimalną ilość) i innych kalorycznych dodatków. Pamiętajcie, że istnieją też inne przekąski, które pozwolą wam zachować dobrą figurę.

Kiedy popcorn tuczy?

Popcorn jednak nie zawsze jest dobry dla naszego organizmu i wskazany podczas procesu odchudzania. Jeśli przygotujecie go na dużej ilości tłuszczu – nie będzie taki. Dodatkowo w sytuacji, gdy jest solony lub zjadany z karmelem albo innymi dodatkami tego typu – staje się on niezwykle kaloryczny i nie należy z nim wtedy przesadzać, a podczas diety wskazane jest wyeliminowanie takiej przekąski. Pamiętajcie też, że gotowy popcorn dostępny w sklepie lub w kinie potrafi mieć nawet cztery razy więcej kalorii od tego zrobionego w domu przy użyciu minimalnej ilości tłuszczu. Ma on zwiększoną zawartość soli, cukru, karmelu, a nawet masła, w przeciwieństwie do tego robionego samodzielnie. To, ile kalorii będzie miał popcorn, zależy więc od sposobu jego przygotowania oraz dodatków.

„Kiedy jest odpowiednio przygotowany, popcorn jest dość dobrą przekąską” – zauważa Maya Vadiveloo, adiunkt w zakładzie żywienia i nauk o żywności na University of Rhode Island. Koniecznie sprawdźcie też pozostałe błędy, które utrudniają odchudzanie.

