Pij sok z jeżyn codziennie, by schudnąć. Zmniejsza wchłanianie tłuszczu

Jeżyny to jedne z pierwszych owoców, które człowiek spożywał, o czym wiadomo z prehistorycznych wykopalisk. Dziś są nieco zapomniane, ale warto włączyć je do jadłospisu, gdyż zawierają wiele korzystnych dla zdrowia witamin i minerałów. Znajdziemy w nich m.in.: witaminę K, niacynę (witaminę B 3) i kwas foliowy (witaminę B 9) oraz cynk, wapń i sporą dawkę żelaza. Cechuje je również wysoka zawartość antocyjaniny, która nie tylko odpowiada za ich ciemną barwę, ale ma też działanie antyoksydacyjne, zapewniające ochronę przed chorobami nowotworowymi.

Sok z jeżyn w walce z nadwagą

Dietetycy zwracają też uwagę na potencjał jeżyn i soku z tych owoców w odchudzaniu. Jeżyny są niskokaloryczne, w 100 g owoców ma 43 kcal. Mają niski indeks glikemiczny (IG 25), co nie powoduje wzrostu poziomu cukru po zjedzeniu tych owoców. Jeżyny są także bogatym źródłem pektyn – błonnika pokarmowego. W 100 g owoców jest go aż 5,3 g, co odpowiada ok. 12 proc. dziennego zapotrzebowania dla dorosłego człowieka. Błonnik ogranicza wchłanianie niezdrowych tłuszczów, co prowadzi do utraty zbędnych kilogramów. Daje też na długo uczucie sytości i zapobiega napadom głodu. Badanie przeprowadzone przez naukowców z University of Illinois w Stanach Zjednoczonych wykazało ponadto, że jeżyny zawierają także inne związki, które skutecznie hamują działanie enzymów odpowiedzialnych za przyswajanie węglowodanów: alfa-amylazy i alfa-glukozydazy. Dlatego owoce i sok z jeżyn są zalecane zarówno w diecie odchudzającej, jak i dla osób zagrożonych cukrzycą.

Jak przygotować domowy sok z jeżyn?

Przepis: Sok z jeżyn Pij pół szklanki 30 minut przed posiłkami. Efekty zobaczysz na wadze. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 1 Składniki 2 kg jeżyn

1 kg cukru

sok wyciśnięty z połówki cytryny

1/4 szkl. wody Sposób przygotowania Przygotuj owoceJeżyny dokładnie myjemy, przebieramy i odsączamy na sitku. Połącz składniki i zagotujNastępnie dodajemy cukier i sok wyciśnięty z połówki cytryny. Składniki mieszamy. Całość gotujemy do momentu, aż cukier całkowicie się rozpuści. Wlej sok do słoikówGorący sok przelewamy przez gazę i zlewamy do słoików. Słoiki zakręcamy i układamy do góry dnem. Sok z jeżyn nie wymaga pasteryzacji.

