Chcesz skutecznie schudnąć? Na kolację pij koktajle białkowe

Picie koktajli białkowych, nazywanych też proteinowymi, to zalecany przez dietetyków sposób na to, by zdrowo się odchudzić. Odchudzające właściwości napoju przypisywane są białku, które sprzyja utracie wagi. Pozwala kontrolować ilość kalorii dostarczanej w czasie posiłku. Nie doprowadza do gwałtownego wzrostu cukru we krwi i tym samym nie powoduje napadów głodu i zapobiega niekontrolowanemu objadaniu się. Daje na długo uczucie sytości. Białko jest korzystne dla pracy mięśni i zapewnia im regenerację. Dlatego koktajle białkowe zalecane są nie tylko tym, którzy chcą schudnąć, ale również osobom uprawiającym sport. Picie koktajlu białkowego przyspiesza również metabolizm.

Z jakich produktów przygotować koktajl białkowy?

Koktajl białkowy można przygotować korzystając z gotowych preparatów białkowych. Można też go zrobić samemu, dodając do napoju odżywkę białkową (ok. 20 g). Smak koktajlu możemy wzbogacić o ulubione dodatki. Jest więc pewność, że szybko się nie znudzi. Bazę dla domowego koktajlu stanowią wysokobiałkowe produkty mleczne: mleko, jogurt naturalny, kefir lub twarożek. Można do niego dodać również owoce (banany, borówki, maliny) i warzywa (jarmuż, szpinak), które są bogatym źródłem składników mineralnych, witamin i błonnika pokarmowego. Do zalecanych przez dietetyków dodatków należą również:

płatki owsiane, musli,

otręby,

siemię lniane,

przyprawy (cynamon, imbir),

zioła (liście mięty, czy melisy),



miód.

Przygotowanie koktajlu białkowego jest proste i szybkie. Wystarczy połączyć wybraną bazę z dodatkowymi składnikami i zblendować. Najlepiej wypić go zaraz po przygotowaniu.

Przepis: Koktajl białkowy Koktajl białkowy z dodatkiem banana, płatków owsianych i siemienia lnianego. Można go przyrządzić z dodatkiem odżywki białkowej. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 2 min. Liczba porcji 1 Składniki szklanka maślanki,

1 banan,

2 łyżki jogurtu greckiego,

1 łyżka płatków owsianych,

1 łyżeczka siemienia lnianego,

łyżeczka miodu,

opcjonalnie jedna miarka białka serwatkowego. Sposób przygotowania Przygotuj składnikiObierz banana, pokrój go. Wraz z pozostałymi składnikami włóż do blendera. Zblenduj składnikiJeżeli koktajl będzie za gęsty, to dodaj odrobinę więcej maślanki lub 2 kostki lodu. Podaj udekorowany plasterkami bananaKOktajl możesz przed podaniem udekorować plasterkami banana.

