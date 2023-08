Serek wiejski idealny podczas odchudzania. Jest niskokaloryczny i sycący

Serek wiejski to rodzaj twarożku o dużo większych ziarnach niż tradycyjny twaróg. Do jego produkcji używane są tzw. niegazowane szczepy bakterii, przez co zyskuje on lekko słodki smak. W sklepach możemy znaleźć kilka rodzajów serka wiejskiego – poza klasycznymi, dostępne są również „wersje lekkie” o obniżonej zawartości tłuszczu lub wysokobiałkowe. Taki serek jest świetnym produktem, który bez obaw możecie jeść w trakcie diety odchudzającej. Jest on niskokaloryczny, ale przy okazji sycący, dlatego doskonale sprawdzi się jako propozycja lekkiego śniadania lub kolacji. Dodatkowo jest on doskonałym źródłem białka, dlatego dobrze jest wprowadzić ten produkt na stałe do swojego menu.

Serek wiejski podczas odchudzania

Odchudzanie wymaga przede wszystkim dbania o zdrowe i racjonalne odżywianie, a także postawienia na aktywność fizyczną. W tym czasie warto sięgać po produkty, które ułatwią nam proces zrzucenia zbędnych kilogramów. Jednym z nich jest właśnie serek wiejski. Jego jedzenie usprawnia metabolizm. Dodatkowo w 100 gramach serka jest tylko 97 kcal – z powodzeniem może być więc włączony do diety odchudzającej. Z uwagi na niską kaloryczność, małą ilość węglowodanów oraz wysoką zawartość białka i niski stopień przetworzenia – jedzenie tego serka będzie świetnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą zadbać o swój wygląd, ale też zdrowie. Co więcej, ułatwia on regenerację organizmu po intensywnym wysiłku. Koniecznie sprawdźcie, co jeszcze warto jeść, żeby schudnąć.

Co dodać do serka wiejskiego, by nie tuczył?

Serek wiejski może być podstawą wielu potraw. Można podawać go samodzielnie lub z różnego rodzaju dodatkami. Będzie pyszny zarówno w wersji wytrawnej, jak i „na słodko”. Jego smak wcale nie musi być nudny i zwyczajny. Jeśli dodacie go do sałatki warzywnej czy wymieszacie z jednym konkretnym warzywem – nabierze zupełnie nowego wymiaru. Upewnijcie się jednak, jakich warzyw nie można jeść na diecie – niektóre mogą przynieść zupełnie odwrotny skutek, niż się spodziewacie. Ten serek możecie wzbogacić też o pokrojone w kostkę warzywa oraz różnego rodzaju przyprawy.

Z kolei jeśli dodajcie owoce – całość będzie świetnie komponować się też z miodem. Serek wiejski jest uniwersalnym produktem o ciekawej konsystencji, dlatego dobrze sprawdzi się wymieszany niemal ze wszystkimi dodatkami. Jeśli nie jesteście zwolennikami jedzenia takich produktów w wersji słodkiej – możecie wykorzystać go jako: podstawę pasty warzywnej lub rybnej, składnik placuszków lub dodatek do jajecznicy. Idealnie komponuje się też ze świeżym pieczywem, kaszą (na przykład jaglaną), dzięki czemu można stworzyć jeszcze bardziej sycący posiłek. Może być też składnikiem ciast, babeczek, chleba i bułek.

Wartości odżywcze serka wiejskiego

Serek wiejski, poza tym, że dobrze sprawdzi się w przypadku osób, które się odchudzają, to jest też po prostu bardzo zdrowy. Znajdziemy w nim dużo białka i mało tłuszczu, jest też dobrym źródłem węglowodanów. Jednak należy pamiętać o tym, że nie jest on bogaty w witaminy i składniki mineralne, a więc musimy zadbać o dostarczanie ich organizmowi poprzez inne produkty. Dodatkowo, w przeciwieństwie do wielu przetworów mlecznych, serek wiejski nie dostarcza do organizmu istotnej porcji wapnia, ponieważ większość tego składnika jest wymywana w procesie produkcyjnym.

