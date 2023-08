Hummus z awokado to idealne połączenie. Przygotuj na śniadanie zdrową pastę do pieczywa

Hummus oznacza w języku arabskim ciecierzycę i właśnie od tego składnika pochodzi nazwa popularnej na świecie przekąski. Do jej przygotowania używa się także tahini, czyli pasty z prażonego sezamu oraz dodatków, takich jak: sól, czosnek, sok z cytryny oraz woda. Smak hummusu można wzbogacać także innymi dodatkami np. suszonymi pomidorami czy burakami. My proponujemy jednak dodać do niej awokado, które uznawane jest za jeden z najzdrowszych owoców. Nadaje ono paście nie tylko delikatności, ale podnosi również jej wartości odżywcze.

Przepis: Hummus z awokado Zdrowa pasta do smarowania pieczywa. Rodzaj kuchni Bliskowschodnia Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 duże dojrzałe awokado (lub 2 małe)

1 puszka ciecierzycy (400 g)

1 ząbek czosnku

2 łyżki tahini

sok z 1 małej cytryny

sól himalajska

świeżo zmielony pieprz Sposób przygotowania Przygotuj składnikiCiecierzycę odcedzamy, przekładamy do naczynia, dodajemy sok z cytryny oraz posiekany czosnek i miksujemy na jednolitą gładką masę. Do masy dodajemy pastę sezamową (tahini), wodę, kawałki awokado i ponownie miksujemy, łącząc wszystkie składniki. Całość doprawiamy do smaku solą i świeżo zmielonym pieprzem. Schłodź przed podaniemPrzed podaniem pasty, wstaw ją do lodówki na ok. 20 minut.

Dlaczego warto jeść hummus z awokado?

Awokado z ciecierzycą to wyjątkowo bogaty w składniki odżywcze duet. Awokado zawiera wiele cennych substancji odżywczych korzystnie działających na zdrowie. Owoce awokado są doskonałym źródłem kwasów tłuszczowych: jednonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-9 oraz wielonienasyconych kwasów omega-3 i omega-6. Są one podstawowym składnikiem błon komórkowych i doskonałym źródłem energii. Chronią też przed chorobami układu krążenia, w tym miażdżycą. W awokado znajdziemy również dużą ilość witamin C, E i A, które są przeciwutleniaczami oraz wykazują działanie antynowotworowe. Z kolei zawarte w nim witaminy z grupy B, wspierają pracę mózgu i układu nerwowego. Awokado to również bogate źródło potasu, który reguluje ciśnienie krwi, korzystnie wpływa na pracę serca. Owoc zawiera również błonnik, który reguluje prace jelit.

Ciecierzyca, natomiast, która stanowi bazę hummusu, jest doskonałym źródłem białka roślinnego (ok. 9 g na 100 g produktu) niezbędnego do utrzymania i naprawy tkanek ciała oraz budowy mięśni. Ważne jest to szczególnie dla osób stosujących dietę wegetariańską, które nie dostarczają sobie białka zwierzęcego. Z kolei błonnik, którego ciecierzyca zawiera również dużo, stabilizuje poziom cholesterolu i cukru we krwi, co ważne dla osób z cukrzycą i insulinoopornością. Ciecierzyca zawiera też sporo obniżającego ciśnienie krwi potasu i wpływającego pozytywnie na układ nerwowy, witamin z grupy B oraz magnezu.

Jak wybrać dobre awokado?

Awokado do przygotowania hummusu powinno być miękkie i sprężyste. Należy nacisnąć na skórkę i sprawdzić, czy wróci do poprzedniego kształtu. Jeśli nie, lepiej wybrać inny owoc. Warto zwrócić też uwagę na kolor skórki: powinna być jednolita bez żółtych plamek. Twarde awokado należy odłożyć na dwa, trzy dni, żeby zmiękło.

Uwaga: Domowy hummus z awokado ma krótki termin przydatności do spożycia. Można przechowywać go maksymalnie dwa dni, ponieważ po tym czasie zaczyna zmieniać zapach i konsystencję.

