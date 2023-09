Kiszone patisony na odchudzanie. Zobacz, jak je zrobić

Patison pochodzi z Ameryki Północnej. Należy do rodziny dyniowatych. Kształtem przypomina nieco spłaszczony dysk lub kwiat. Jego znakiem rozpoznawczym są pokarbowane „wypustki”. Występuje w kilku odmianach o różnym zabarwieniu – kremowym, żółtym, jasnozielonym, pomarańczowym. Sezon na patisony rozpoczyna się latem i trwa do końca września. Jesień to dobry czas, by ukisić te owoce (z botanicznego punktu widzenia) i cieszyć się nimi przez całą zimę.

Przepis: Kiszone patisony kiszone patisony Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 1 Składniki kilka (kilkanaście) patisonów w zależności od wielkości owoców,

ziele angielskie (3-4 owoce),

liść laurowy,

czosnek (2 ząbki),

kolendra w ziarenkach (pół łyżeczki),

koper,

sól kamienna niejodowana (1 łyżka stołowa na litr zimnej, przegotowanej wody),

liście chrzanu, Sposób przygotowania Przygotowanie słoikówWymyj i wyparz słoiki. Przygotowanie patisonówUmyj patisony i jeśli są duże pokrój je na mniejsze części. Przygotowanie kiszonekUmieść w słoikach patisony i pozostałe składniki (czosnek, liście chrzanu, liść laurowy, koper włoski, kolendrę). Układaj je ciasno, tak, by w naczyniach nie było wolnych przestrzeni. Na wierzch możesz położyć liście chrzanu. Całość zalej zalewą z dodatkiem soli i obciąż naczyniem. Wyparz zakrętki zakręć słoiki. Przechowywanie kiszonekOdstaw słoiki do zimnego, chłodnego miejsca na minimum 3 dni.

Kiszone patisony jako sposób na zbędne kilogramy

Kiszone patisony są niskokaloryczne. To dobra propozycja dla osób, które chcą rzucić nadprogramowe kilogramy. Ich spożywanie wspomaga pracę układu pokarmowego. Stymuluje też wzrost korzystnej flory jelitowej. Co więcej, te warzywa zawierają duże ilości błonnika, dzięki czemu przedłużają uczucie sytości po posiłku i minimalizują ryzyko podjadania. W dodatku przeciwdziałają zaparciom.

Kiszone patisony a odporność

Kiszone patisony wspierają również układ odpornościowy. Mają w swoim składzie duże ilości witaminy C, która pobudza produkcję białych krwinek odpowiedzialnych za zwalczanie infekcji. Związek ten jest również silnym antyoksydantem. W efekcie spowalnia procesy starzenia się organizmu i unieszkodliwia tak zwane wolne rodniki, które sprzyjają występowaniu różnych problemów zdrowotnych, między innymi demencji, łuszczycy, egzemy czy chorób o podłożu nowotworowym.

Kiszone patisony na poprawę funkcji poznawczych

Jedzenie kiszonych patisonów wpływa pozytywnie na układ nerwowy. Łagodzi stres i napięcie, a jednocześnie poprawia samopoczucie i funkcjonowanie poznawcze. Usprawnia proces zapamiętywania informacji. Ułatwia „komunikację” między neuronami. Niweluje zmęczenie i znużenie. Przyspiesza regenerację organizmu. Reguluje ciśnienie tętnicze krwi. Przeciwdziała niekontrolowanym skurczom mięśni.

Kiszone patisony – przeciwskazania

Przeciwskazaniem do spożywania sfermentowanych produktów, w tym kiszonych patisonów, jest między innymi przewlekła niewydolność nerek, kamica nerkowa, refluks żołądkowo-przełykowy czy zespół jelita drażliwego. Zrezygnować ze spożycie kiszonek powinny również osoby z wrzodami żołądka, alergią lub nadwrażliwością na produkty wykorzystywane podczas kiszenia, na przykład koper.

