Gruszki chronią przed otyłością. Jak często je jeść?

Gruszki są lubiane przez Polaków, choć wciąż zbyt rzadko pojawiają się na naszych stołach. Tymczasem badanie przeprowadzone przez naukowców mówi o tym, że osoby, które jedzą jedną gruszkę dziennie, są mniej zagrożone otyłością – i to aż o 35 procent.

Gruszki a otyłość – jak często jeść te owoce?

Wnioski płynące z badania zostały szczegółowo omówione na łamach „Nutrition and Food Science”. Analizę przeprowadził zespół z Louisiana State University, który sprawdzał, w jaki sposób spożywanie tych owoców wpływa na ludzki organizm. Okazało się, że zjedzenie jednej gruszki dziennie aż o 35 procent ograniczyło ryzyko otyłości. Inne badanie, przeprowadzone na 411 kobietach z nadwagą i wysokim poziomem cholesterolu mówi o tym, że jedzenie trzech gruszek (lub trzech jabłek) dziennie spowodowało, że waga u badanych zmniejszyła się o 1,2 kg. Jednak prawdopodobnie wpływ na to miały również inne zmiany wprowadzone do diety (zwiększono ją o liczne warzywa i owoce).

Odchudzające właściwości gruszki

Gruszka jest niskokalorycznym owocem – jedna gruszka dostarcza około 70 kcal. Wprawdzie zawiera cukry proste (17 g w jednym owocu), ale charakteryzuje się niskim indeksem glikemicznym (IG ok. 38), dzięki czemu jest polecana diabetykom. Dużym atutem gruszki jest obecność błonnika, który przyspiesza przemianę materii i sprawia, że po zjedzeniu tego owocu czujemy się syci. W gruszce znajdziemy kwasy organiczne, które poprawiają metabolizm i niwelują problemy żołądkowe. Te owoce są lekkostrawne i doskonale nawadniają organizm – w 85 procentach składają się z wody.

Wartości odżywcze gruszki

Gruszki zawierają cenne witaminy (w tym witaminę C i B6) oraz minerały, które wspomagają układ odpornościowy i krwionośny. Są polecane osobom z Hashimoto – zawierają jod, wpływający pozytywnie na funkcjonowanie tarczycy. Warto pamiętać, że najwięcej składników odżywczych w gruszce, znajduje się w skórce i tuż pod nią.

Przeciętna wartość odżywcza w 100 g gruszek:

wartość energetyczna – 58 kcal,

białko – 0,6 g,

tłuszcz – 0,2 g,

węglowodany – 14,4 g,

błonnik – 2,1 g,

witamina C – 5,3 mg,

tiamina – 0,019 mg,

ryboflawina – 0,037 mg,

niacyna – 0,9 mg,

witamina B6 – 0,02 mg,

foliany – 10 µg,

witamina E – 0,4 mg,

witamina K – 4,4 µg,

beta-karoten – 11 µg,

witamina A – 2 µg,

jod – 1 µg,



wapń – 12 mg,

żelazo – 0,3 mg,

magnez – 8 mg,

fosfor – 15 mg,

potas – 118 mg,

sód – 2 mg,

cynk – 0,15 mg.

Rodzaje gruszek – niektóre owoce mają ciekawe nazwy

W sklepach można znaleźć różne odmiany gruszek. Portal, który powstał w ramach projektu „Apetyt na polskie”, wspomina o kilku odmianach:

Konferencja –bardzo soczysta, słodka w smaku, aromatyczna, o maślanej konsystencji, w kolorze zielono-brązowym,

–bardzo soczysta, słodka w smaku, aromatyczna, o maślanej konsystencji, w kolorze zielono-brązowym, Lukasówka – jej owoce są dość duże, mają jajowato-owalny kształt, skóra jest zielono-żółta,

– jej owoce są dość duże, mają jajowato-owalny kształt, skóra jest zielono-żółta, Józefinka – pochodzi z Belgii, ma charakterystyczne małe owoce, w kolorze zielonym, przypominające jabłka; dojrzewa na początku października,

– pochodzi z Belgii, ma charakterystyczne małe owoce, w kolorze zielonym, przypominające jabłka; dojrzewa na początku października, faworytka – jej owoce są duże, zielono-czerwone, wyjątkowo słodkie, choć szybko się psują; faworytki zbiera się w drugiej połowie sierpnia,

– jej owoce są duże, zielono-czerwone, wyjątkowo słodkie, choć szybko się psują; faworytki zbiera się w drugiej połowie sierpnia, paryżanka – idealna do kompotów i soków, jej owoce mają charakterystyczny gruszkowaty kształt, a kolor skórki jest zielono–brunatny.