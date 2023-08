Ten napój oczyści jelita jak miotełka. Idealny podczas odchudzania

Oczyszczenie jelit ma duże znaczenie dla układu pokarmowego, ale też całego organizmu. Jest to skuteczny sposób na pozbycie się toksyn, a także zbędnych produktów przemiany materii. Taka dieta oczyszczająca jelita powinna uwzględniać warzywa i owoce obfitujące w błonnik, a także odpowiednią podaż płynów i niektóre zioła. Pomocny może okazać się także napój z 5 składników. Zrobicie go dosłownie w ciągu kilku minut. Przekonacie się też, że ten koktajl będzie zbawienny też dla waszego zdrowia i samopoczucia.

Napój oczyszczający jelita – przepis

Bardzo ważne jest, by podczas odchudzania zachować rozsądek – podstawą powinna być zdrowa i zbilansowana dieta, a także włączenie aktywności fizycznej do swojej codzienności. Oczyszczanie jelit może być pomocne podczas próby zgubienia nadprogramowych kilogramów, jednak pamiętajmy, że metoda ta nie sprawi, że nagle schudniemy. Jest to jedynie forma wsparcia procesu odchudzania.

Naturalnym środkiem stosowanym podczas kuracji oczyszczającej jelita jest napój, który można z łatwością przyrządzić samodzielnie w domu. Jego podstawą jest sok jabłkowy z nasionami chia i siemieniem lnianym. Każdy ze składników tego napoju wpływa pozytywnie na pracę układu trawiennego, a w dodatku zapewnia uczucie sytości, a także minimalizuje ryzyko chorób układu pokarmowego.

Przepis: Napój oczyszczający jelita Ten napój jest banalnie prosty w przygotowaniu, a może zdziałać naprawdę wiele. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki płaska łyżka nasion chia,

płaska łyżka siemienia lnianego,

duże jabłko,

szklanka letniej, przegotowanej wody,

miód (opcjonalnie). Sposób przygotowania Przygotujcie jabłkoNajpierw dokładnie umyjcie jabłko i usuńcie z niego gniazdo nasienne. Następnie przekrójcie owoc na pół, jednak nie obierajcie go ze skórki. Pokrójcie jabłko na mniejsze kawałki, wrzućcie do blendera, a następnie wlejcie wodę. Zblendujcie całość. Dodajcie pozostałe składnikiDodajcie do jabłka i wody nasiona chia, siemię lniane. Taką mieszankę odstawcie na 15 minut – wtedy ziarna wchłoną płyn. Na koniec dokładnie wymieszajcie napój, żeby wszystkie składniki połączyły się ze sobą. Jeśli macie ochotę, to możecie dodać także miód, by napój miał lepszy smak.

Jak działa napój na oczyszczanie jelit?

Ważnym składnikiem napoju oczyszczającego jelita są jabłka – poza tym, że są one niskokaloryczne, to oczyszczają też organizm z toksyn, a dodatkowo przyspieszają metabolizm. Zawierają też dużo błonnika, który odpowiada za uczucie sytości. Z kolei siemię lniane, które też skutecznie zmniejsza apetyt, jest także bogate w kwasy tłuszczowe i antyoksydanty, wspomaga też proces oczyszczania organizmu i odchudzania. Nasiona chia uznawane są za „superfood” – poza dużą dawką błonnika przyspieszają też pracę jelit.

Trzeba jednak pamiętać o tym, żeby takiej kuracji oczyszczającej nie stosować zbyt długo. Napój nie może być też pity w nadmiarze. Należy spożywać dwie łyżki tego płynu dziennie, najlepiej na czczo. Czas trwania kuracji powinien wynosić maksymalnie trzy tygodnie. W przeciwnym razie picie takiego napoju może prowadzić do nieprzyjemnych skutków ubocznych oraz podrażnienia jelit. Jeśli wystąpią bolesne wzdęcia lub ból brzucha – należy zaprzestać kuracji. Takiej mieszanki nie powinni pić kobiety w ciąży oraz karmiące piersią, ale też osoby z alergią na którykolwiek składnik napoju. Unikać muszą go również ci, którzy cierpią na choroby układu pokarmowego, silne zaparcia i stany zapalne jelit.

