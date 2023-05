Dzięki tym owocom zaśniesz szybciej i lepiej się wyśpisz

Kto nie powinien jeść owoców na kolację?

Owoców na kolację nie powinny jeść osoby chore na cukrzycę, zmagające się z niestabilną gospodarką cukrową i mające problem z tolerowaniem produktów, które zawierają dużą ilość fruktozy. Wśród owoców, których nie powinno się jeść wieczorem, wymienia się banany, śliwki, gruszki, arbuzy, ananas i winogrona. Powodem jest duża zawartość cukrów prostych w tych owocach – w 100 g banana jest aż 12 g cukru, a w 100 g gruszek czy jabłek – 10 g.

Po spożyciu owoców z większą ilością cukrów, może dojść do fermentacji w jelitach, co z kolei może przełożyć się na wzdęcia, zgagę i inne problemy gastryczne, które utrudnią zasypianie. Jednak jeśli nie mamy problemów z tolerancją produktów zawierających fruktozę, zjedzenie owocu do wieczornego posiłku nie powinno nam przeszkodzić w dobrym śnie. Polecane są zwłaszcza dwa owoce – kiwi i wiśnie.

Co dostarcza nam kiwi i jak działa na organizm?

Owocem idealnym na dobry sen jest kiwi. Znane jest z tego, że świetnie nawadnia, wspiera odporność (duża zawartość witaminy C) i układ sercowo – naczyniowy (potas). Jest też dobre dla oczu (zawiera luteinę) i pomaga zniwelować zaparcia (ze względu na błonnik).

Wartości odżywcze jednej porcji kiwi (ważącej około 75 g):



Woda: 63 g,

Kalorie: 44 kcal,

Białko: 1 g,

Tłuszcz: 0,3 g,

Węglowodany: 11 g,

Błonnik: 2 g,

Wapń: 26 mg,

Żelazo: 0,2 mg,

Magnez: 12 mg,

Fosfor: 26 g,

Potas: 148 mg,

Cynk: 0,1 mg,

Miedź: 0,1 mg,

Selen: 0,2 mg,

Witamina C: 56 mg

Kwas foliowy: 20 mg,

Beta-karoten: 39 mg,

Witamina A: 3 mg,

Luteina: 92 mg,

Witamina K: 30 mg.

Okazuje się, że kiwi – ze względu na wartości odżywcze – może być bardzo pomocne dla osób, które mają problemy ze snem. Wszystko dzięki zawartym w nim kwasie foliowym – jego braki w organizmie mogą powodować zaburzenia ze strony układu nerwowego i problemy z zasypianiem. Kolejnym atutem kiwi jest duża zawartość potasu – jego niedobory również skutkują bezsennością. Ponadto kiwi zawiera serotoninę (w 1 g kiwi znajduje się 6 mikrogramów serotoniny), która odgrywa ważną rolę w regulowaniu naszego rytmu okołodobowego i łagodzi fazę snu REM. Warto sięgnąć po kiwi na godzinę lub dwie przed położeniem się do łóżka.

Wiśnie na bezsenność i nie tylko

Na liście owoców, które warto spożywać przed snem znalazły się też wiśnie. Bogate są m.in. w błonnik, białko, mangan i potas. Ich spożywanie wzmacnia układ odpornościowy i zapobiega infekcjom. Wiśnie zawierają antyoksydanty, które wykorzystywane są przez organizm człowieka jako naturalne przeciwutleniacze. Zmniejszają kruchość naczyń krwionośnych i odkładanie się blaszek miażdżycowych.

Wartości odżywcze w 100 g wiśni:



Kalorie: 49 kcal,

Białko: 0,9 g,

Tłuszcz: 0,4 g,

Węglowodany: 10,9 g,

Błonnik: 1,0 g,

Wapń: 13 mg,

Żelazo: 0,3 mg,

Magnez: 9 mg,

Fosfor: 20 g,

Potas: 150 mg,

Cynk: 0,10 mg,

Witamina C: 12 mg,

Beta-karoten: 240 µg,

Witamina A: 40 µg,

Foliany: 8,0 µg,

Witamina K: 2,1 µg.

Pozytywny wpływ wiśni na zasypianie potwierdziły wyniki badań opublikowane na łamach „European Journal of Nutrition”. Potwierdzają one, że osoby, które codziennie godzinę lub dwie przed zaśnięciem jadły garść wiśni, zasypiały szybciej i spały dłużej niż badani, których dieta była uboga w wiśnie.

Dzieje się tak, ponieważ wiśnie zwierają melatoninę – hormon, który reguluje cykl snu. Podobnie jak kiwi, wiśnie bogate są w foliany, które również poprawiają jakość snu. Wiśnie można jeść w postaci świeżych owoców, ale też pić z nich sok.

