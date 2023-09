Shot z kurkumy chroni przed rakiem i odchudza. Przepis

Kiedyś określenie „shot” stosowano wyłącznie do napojów alkoholowych – były to koktajle na bazie mocnego trunku, odpowiednio wstrząśnięte. Obecnie coraz większą popularność zdobywają shoty owocowe, warzywne i te przygotowywane na bazie przypraw. Zawierają wiele witamin i składników mineralnych. Przykładem witaminowej bomby jest shot z kurkumy.

Przepis: Shot z kurkumy Shot zdrowia z kurkumy przeciwdziała nowotworom i przyspiesza odchudzanie. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 190 Składniki sok z 1 cytryny

świeża kurkuma - 20 g lub 1 łyżeczka kurkumy w proszku

świeży imbir - 4 g lub 1 łyżeczka imbiru w proszku

30 ml wody Sposób przygotowania Przygotowanie składników.Przygotuj wszystkie składniki. Obierz ze skórki cytrynę, korzeń imbiru i kurkumę. Ucieranie/ miksowanie składników.Na tarce zetrzyj korzeń imbiru, cytrynę i imbir. Jeśli masz blender, możesz wszystkie składniki wrzucić do blendera i zmiksować. Możesz również wykorzystać wyciskarkę wolnoobrotową. Dodawanie wody.Do tak przygotowanej masy dodaj wodę i zamieszaj napój. Przelej go do butelki i wstrząśnij. Chłodzenie.Shot włóż na pół godziny do lodówki. Następnie wypij. Smacznego!

Shot z kurkumy działa odchudzająco i antyrakowo

Shot zawierający kurkumę, imbir i witaminę C to eliksir zdrowia i mocy, a jednocześnie napój pobudzający metabolizm. Te trzy składniki stymulująco działają na układ pokarmowy, zapobiegają wzdęciom, pomagają w trawieniu i oczyszczeniu organizmu z toksyn. Dodatkowo taki napój działa przeciwzapalnie oraz poprawia odporność, zapobiegając infekcjom wirusowym oraz bakteryjnym. Dzięki zawartym składnikom pozytywnie wpływa na pracę systemu immunologicznego i zapobiega zachorowaniu na nowotwory. Prawdopodobnie z tego powodu mieszkańcy Indii rzadziej niż inni chorują na raka – spożywają dużo potraw zawierających kurkumę. Są dowody naukowe na to, że ta przyprawa uruchamia reakcje obronne przed nowotworem. Podobne działanie wywołuje imbir, który polecany jest w profilaktyce raka wątroby, jelita, pęcherza, płuc, piersi i skóry.

Odchudzające właściwości kurkumy

Kurkuma zaliczana jest do przypraw, które nazywane są „pogromcami tłuszczu” – należy do nich m.in. czarny pieprz czy curry. Jej główny składnik stanowi kurkumina, dzięki której potrawy zyskują ostrawy smak. Kurkuma skutecznie pobudza układ pokarmowy do pracy, dzięki czemu jest niezastąpiona przy redukcji wagi. Należy do termogeników, czyli naturalnych związków występujących w żywności. Spożywanie kurkumy pobudza termogenezę, w efekcie czego zwiększa się temperatura ciała. A gdy organizm wytwarza więcej ciepła, automatycznie musi włożyć w to więcej energii – konsekwencją tego jest szybsze spalanie tłuszczu.

Czy imbir przyspiesza spalanie tłuszczu?

Drugi składnik shotu – imbir, też jest termogenikiem przyspieszającym metabolizm. Ale to nie wszystko – imbir pobudza wytwarzanie soków trawiennych, usprawnia też pasaż jelitowy. Poza tym, pijąc napój z tą przyprawą dłużej czujemy się najedzeni – dzięki leptynie, hormonowi sytości.

Jak często pić shot z kurkumy?

Shot z kurkumy można wypijać codziennie, także na czczo. Jeśli ktoś ma bardzo wrażliwy żołądek, lepiej spożyć ten napój po śniadaniu albo wieczorem. Można go stosować przez kilka tygodni, a później warto zrobić miesięczną przerwę. Napój można podawać dzieciom, najpierw sprawdzając ich tolerancję na wszystkie składniki. Jeśli maluchy nie lubią gorzkiego lub ostrego smaku, można napój dosłodzić miodem.

