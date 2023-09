Koktajl odchudzający na maślance. Pokochacie jego ogórkowy smak

Picie koktajlu podczas odchudzania jest dobrym pomysłem, ponieważ taki napój pozwala zaspokoić „pierwszy głód”, ale nie zawiera też wielu kalorii. Dodatkowo dzięki użyciu warzyw lub owoców – dostarcza do organizmu niezbędnych witamin. Jeśli przyrządzicie taki koktajl na bazie maślanki – w jeszcze szybszym czasie pozbędziecie się nadprogramowych kilogramów. Jeśli macie ochotę na więcej eksperymentów – spróbujcie pomarańczowego koktajlu na odchudzanie.

Koktajl odchudzający na maślance

Podczas diety odchudzającej taki napój z maślanki i ogórka sprawdzi się idealnie. Przypadnie on do gustu wszystkim miłośnikom wytrawnych smaków, a także lekkiego orzeźwienia – dodatek ogórka zapewni wspaniały, świeży smak. Zielone warzywa w koktajlu są bombą witaminową, dlatego warto zadbać o to, by znalazły się w takim napoju. Ogórek nie tylko zapewnia wiele składników odżywczych, ale zawiera też błonnik, który zapewnia uczucie sytości.

Z kolei dzięki maślance z łatwością nasycicie się tą mieszanką. Picie tego napoju przyspieszy metabolizm, a to sprawi, że szybciej i łatwiej uporacie się ze spalaniem tkanki tłuszczowej.

Przepis: Ogórkowy koktajl odchudzający Ogórkowy koktajl na bazie maślanki przygotujcie dosłownie w kilka minut. Idealnie sprawdzi się jako śniadanie lub kolacja. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 1 ogórek zielony,

koperek,

1 szklanka maślanki,

sól,

pieprz,

czosnek,

odrobina cukru. Sposób przygotowania Przygotujcie warzywoNajpierw obierzcie ogórka, pokrójcie na mniejsze części. Zmiksujcie go razem z koperkiem na gładką masę. Dodajcie pozostałe składnikiDo powstałej masy dodajcie maślankę, przyprawy, a także czosnek przeciśnięty przez praskę. Ponownie zblendujcie całość. Schłodźcie napójNapój wstawcie do lodówki. Wyjmijcie po około 15 minutach, gdy będzie już lekko schłodzony – taki będzie smakować najlepiej.

Maślanka idealna jako baza koktajlu

Maślanka jest napojem fermentowanym, który powstaje jako efekt uboczny podczas wytwarzania masła. Podobnie jak kefir zawiera dobroczynne bakterie probiotyczne, które wspomagają pracę jelit. Maślanka pomaga także:



oczyścić organizm,

poprawić trawienie,

pozbyć się wzdęć i zaparć.

Warto również zauważyć, że maślanka jest najmniej kaloryczna spośród wszystkich przetworów mlecznych, dlatego idealnie sprawdzi się do różnego rodzaju koktajli odchudzających. Oznacza to, że osoby, które pragną zmniejszyć swoją wagę – bez wahania mogą sięgać właśnie po maślankę. Możecie również spróbować maślankowej diety „ostatniej chwili”.

Kefir zamiast maślanki do koktajlu odchudzającego

Jeśli nie jesteście fanami maślanki – śmiało możecie zastąpić ją w koktajlu na przykład kefirem. Jest to napój pochodzący z pasteryzowanego mleka. Dzięki procesowi fermentacji zyskuje charakterystyczny kwaskowaty smak. Jest on produktem łatwym do strawienia, a więc będzie odpowiedni dla osób z problemami układu pokarmowego. Poprawia także metabolizm oraz perystaltykę jelit, co pomogą w odchudzaniu.

Istotne jest również to, że kefir jest niskokaloryczny (najczęściej jego kaloryczność nie przekracza 45 kalorii w 100 g), a do tego jest sycący, więc podobnie jak maślanka, zaspokaja głód i sprawia, że po wypiciu koktajlu na bazie tego składnika – nie sięgamy zaraz po kolejny posiłek lub przekąskę. Dodatkowo wpływa on pozytywnie na działanie całego organizmu ze względu na zawartość probiotyków, witamin z grupy K, D i B, kwasu foliowego, fosforu oraz wapnia.

