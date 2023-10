Switchel podkręca metabolizm i dodaje energii. Przepis na naturalny energetyk

Wystarczy tylko kilka składników, które praktycznie każdy ma w swojej kuchni. Możecie zrobić switchel wieczorem i odstawić na noc do lodówki. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by przygotować od razu większe ilości napoju. Jeśli się na to zdecydujecie, przechowujcie „miksturę” w chłodziarce (maksymalnie do dwóch tygodni).

Przepis: Switchel Switchel to napój przygotowywany na bazie ciepłej wody i soku cytryny. Odchudza i dodaje energii. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 1-2 szklanki ciepłej wody,

1-2 łyżki octu jabłkowego,

2/3 szklanki soku z cytryny,

1 łyżeczka startego imbiru,

1 łyżeczka miodu (opcjonalnie),

plasterek świeżej cytryny lub pomarańczy do dekoracji (opcjonalnie) Sposób przygotowania Przygotowanie imbiruImbir umyj, obierz ze skórki i zetrzyj na tarce. Następnie wrzuć go do garnka i gotuj przez około 2 minuty. Po tym czasie zdejmij garnek z ognia i pozostaw imbir do wystygnięcia. Przygotowanie napojuDo dzbanka wlej wodę, sok z cytryny, ocet jabłkowy. Dodaj odsączony imbir i miód. Napój można podawać na ciepło lub na zimno z kostkami lodu. Jeśli napój wyda Ci się za kwaśny możesz rozcieńczyć go wodą lub dodać więcej miodu.

Dlaczego warto pić switchel?

Switchel (określany również mianem swizzy lub punch), warto włączyć do diety z kilku powodów. Dzięki dużej zawartości witaminy C wspomaga odporność organizmu. Neutralizuje reaktywne formy tlenu, czyli wolne rodniki odpowiedzialne za przedwczesne starzenie się komórek. Przyspiesza proces gojenia ran. Wpływa pozytywnie na stan włosów i paznokci. Uelastycznia ściany naczyń krwionośnych. Obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy.

Switchel jest nazywany naturalnym energetykiem. Może z powodzeniem zastąpić tradycyjną kawę. Wypijany z rana dodaje energii i pobudza do działania. Docenią go zwłaszcza osoby na diecie redukcyjnej. Ma bowiem w swoim składzie ocet jabłkowy, który usprawnia proces spalania kalorii. W rezultacie ułatwia zrzucenie nadprogramowych kilogramów. W dodatku wspiera usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii z organizmu.

Jak często pić switchel?

Jedna lub dwie szklanki napoju w ciągu dnia wystarczą. Przesadzanie z jego ilością może wywołać dolegliwości gastryczne, zwłaszcza u osób z wrażliwym układem pokarmowym. Pamiętaj, by przed spożyciem napój dokładnie wymieszać.

Czytaj też:

Goździki – właściwości zdrowotne, zastosowanie, działania niepożądaneCzytaj też:

Mumie z parówek i dyniowe ciasteczka to kultowe przekąski na halloween. Zobacz, jak je zrobić