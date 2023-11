Czy można jeść jogurt na diecie odchudzającej? Dietetyczka dała konkretną odpowiedź

Jogurt i odchudzanie? Jak najbardziej! Jogurt ma wiele właściwości, które mogą być pomocne przy redukcji wagi. Potwierdza to dietetyczka Amy Godson, cytowana przez serwis Eat This! Ekspertka jednocześnie zdradza, po jaki jogurt sama sięga: to zwykły jogurt naturalny bez dodatku cukru.

Jak jogurt pomaga w odchudzaniu?

Jogurt jest doskonałym źródłem wysokiej jakości białka, które sprawi, że na dłużej poczujesz się syty. To pozwoli ograniczyć chęć sięgania po niezdrowe przekąski i podjadania między posiłkami. – Białko znane jest ze swojego działania sycącego – potwierdza Goodson. Ale to nie wszystko. Wiele jogurtów zawiera żywe kultury bakterii, które poprawią mikrobiom. – Zrównoważony mikrobiom jelitowy powiązano z lepszym trawieniem – tłumaczy dietetyczka.

Zwraca też uwagę, że połączenie tłuszczu i białka w jogurcie może pomóc w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi. A to z kolei zmniejsza ryzyko nieoczekiwanych spadków energii i chęć sięgania po wysokokaloryczne przekąski. A skoro o kaloriach mowa, to warto dodać, że jogurt jest produktem niskokalorycznym – 100 g jogurtu naturalnego to ok. 60 kalorii.

Warto też pamiętać, że jogurt jest świetnym zamiennikiem dużo bardziej kalorycznej śmietany w wielu potrawach: wykorzystaj jogurt do zrobienia mizerii i innych sałatek, zimnych sosów czy jako dodatek do placków ziemniaczanych i naleśników. Na bazie jogurtu możesz także robić zdrowe koktajle odchudzające.

Zdrowe dodatki do jogurtu

Oczywiście nie chodzi o to, aby jeść sam jogurt bez żadnych dodatków. Będąc na diecie, można go wzbogacić o zdrowe składniki, które dodatkowo pomogą w odchudzaniu. Jak radzi Amy Godson mogą to być orzechy, nasiona chia, siemię lniane, otręby, owoce jagodowe czy odrobina miodu.

