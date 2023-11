Fit placki ziemniaczane to hit. Te pyszności możecie jeść nawet podczas odchudzania

Placki ziemniaczane są tradycyjną potrawą, którą uwielbia niemal każdy z nas. Zwykle mają chrupiącą skórkę na zewnątrz, a w środku są miękkie i puszyste. Ich aromatyczny zapach roznosi się po kuchni, kusząc od pierwszych chwil smażenia. Nic dziwnego, że trudno im się oprzeć. Co więcej, można je podawać na wiele sposobów – tradycyjnie z kwaśną śmietaną lub z innymi, lekkimi dodatkami, które nadadzą im nowego, oryginalnego smaku.

Jak zrobić fit placki ziemniaczane? Przepis

To pyszne danie, jakim są placki ziemniaczane, możecie także przygotować w wersji dietetycznej. Zazwyczaj kojarzą nam się z tłustym i niezdrowym jedzeniem, co wynika głównie ze sposobu ich smażenia. Można zrobić je jednak bez użycia tłuszczu – będą równie pyszne, ale znacznie bardziej dietetyczne. Wystarczy, że wybierzecie patelnię z nieprzywierającą powłoką i usmażycie takie placki ziemniaczane bez użycia żadnego tłuszczu. Podczas ich robienia należy też zrezygnować z kilku składników, które pojawiają się w klasycznym przepisie na to danie. Możecie również wypróbować patent na placki ziemniaczane bez piekarnika i patelni.

Przepis: Dietetyczne placki ziemniaczane Te placki ziemniaczane z pewnością wpiszą się na stałe do waszego dietetycznego menu. Koniecznie musicie ich spróbować. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 2 Składniki 1 cebula,

pół kg ziemniaków,

1 jajko,

sól i pieprz do smaku. Sposób przygotowania Przygotujcie ziemniaki i cebulęNajpierw obierzcie ziemniaki i zetrzyjcie je na tarce o grubych oczkach. To samo zróbcie z cebulą. Całość posólcie i odstawcie na 15 minut. Odlejcie wodę z masy ziemniaczanejGdy minie już określony czas – odlejcie wodę z masy ziemniaczanej, dodajcie jajko i porządnie wymieszajcie całość. Doprawcie wszystko solą oraz pieprzem według uznania. Usmażcie placki ziemniaczanePlacki ziemniaczane smażcie na nieprzywierającej patelni bez dodatku tłuszczu. Róbcie to na małym ogniu do momentu, aż będą ładnie rumiane z obu stron.

Z czym podawać dietetyczne placki ziemniaczane?

Placki ziemniaczane są popularne i lubiane również ze względu na fakt, że można podawać je w najróżniejszy sposób. Osoby, które są na diecie, powinny jednak wystrzegać się kalorycznych dodatków, mogą jednak postawić na następujące propozycje:



Łosoś – jest bardziej kaloryczny niż inne ryby, jednak zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, które pomagają w walce z nadprogramowymi kilogramami.

Chudy twarożek – niskotłuszczowy twarożek jest bogaty w białko, a jednocześnie niskokaloryczny. Możecie go przyprawić ziołami lub sokiem cytrynowym.

Sos jogurtowo-ziołowy – zamiast ciężkich sosów takich jak na przykład sos czosnkowy, wypróbujcie sos jogurtowy z dodatkiem świeżych ziół, jak koperek, szczypiorek czy natka pietruszki.

Hummus – ciecierzyca jest źródłem białka i błonnika, jest to więc pyszny dodatek do placków ziemniaczanych.

Warzywa – dodadzą koloru i smaku całej potrawie, będą też miło chrupać. Możecie postawić na przykład na ogórki, paprykę, ale dobrze sprawdzą się też pomidory oraz rukola. Sałatka warzywna to również świetne uzupełnienie placków ziemniaczanych.

Pyszne alternatywy dla placków ziemniaczanych

Doskonałą alternatywą zamiast placków ziemniaczanych dla osób, które są na diecie odchudzającej, będą także placki przygotowane z różnych warzyw, na przykład placki z cukinii. Dobrą propozycją są też placki z batatów, placki marchewkowe oraz te zrobione z papryki. Smażcie je w taki sam sposób, jak dietetyczne placki ziemniaczane, czyli bez użycia tłuszczu. Wtedy będzie to posiłek, który jest odpowiedni dla osób chcących pozbyć się dodatkowych kilogramów.

