Placki ziemniaczane bez piekarnika i patelni. Gotowe w kilka minut

Placki ziemniaczane są bardzo szybką, tanią, a przede wszystkim smaczną potrawą. Nie dziwi więc, że są niezwykle popularne i lubiane w naszym kraju. Można je przygotować na kilka sposobów – w zależności od dodatków, jakich użyjemy, zmieniają swój smak. Będą pyszne z różnego rodzaju sosami, ale też zasmażaną cebulką, boczkiem czy wędzonym serem. Tradycyjny przepis na tę potrawę opiera się na kilku podstawowych składnikach, jednak śmiało możecie eksperymentować w tej kwestii – placki wyjdą świetne też z łososiem, koperkiem, a nawet kawiorem. Różne mogą być także sposoby na przyrządzenie takich placków ziemniaczanych – najbardziej klasyczną metodą jest podsmażenie ich na patelni, jednak możecie je zrobić też w piekarniku. Na tym jednak nie koniec, ponieważ znamy jeszcze prostszy sposób.

Patent na błyskawiczne placki ziemniaczane

W przypadku smażenia placków ziemniaczanych na patelni są one dość tłuste. Dodatkowo w całej kuchni unosi się zapach oleju, co również może być dość problematyczne dla niektórych. Jest jednak szybki i prosty patent na placki ziemniaczane bez pryskającego oleju, smażenia i wszelkich niedogodności z tym związanych. Wystarczy, że posiadacie opiekacz do tostów. Po zapieczeniu w nim masy ziemniaczanej – powstaną niezwykle chrupiące i rumiane placki. Wykorzystanie tego patentu sprawi też, że potrawa ta będzie gotowa w zaledwie kilka minut. Pamiętajcie jednak, żeby przed wylaniem masy ziemniaczanej do opiekacza nasmarować go odrobiną oleju. Jeśli chcecie, żeby potrawa ta była jeszcze prostsza w przygotowaniu – koniecznie spróbujcie zrobić placki ziemniaczane bez tarcia ziemniaków.

Sposób na chrupiące placki ziemniaczane

Żeby placki ziemniaczane były wspaniale chrupiące – zrezygnujcie z używania młodych ziemniaków. Znacznie lepiej sprawdzą się starsze egzemplarze, najlepiej z odmian mączystych. Odmiany ziemniaków Bryza, Gracja, Ibis, Tajfun i Gustaw zawierają najwięcej skrobi, a do tego mają sypki miąższ, dlatego będą idealne do przygotowania tego dania. Duża ilość skrobi sprawi, że będą nie tylko chrupkie, ale masa stanie się też bardziej zwarta, co z pewnością ułatwi ich przygotowywanie – niezależnie od tego, czy będziecie smażyć je na patelni, czy użyjecie patentu z tosterem.

Do masy ziemniaczanej możecie dodać także ubite na sztywno białka – dzięki temu placuszki wyjdą niezwykle puszyste. Bardzo istotne jest również, żeby podczas robienia placków ziemniaczanych ograniczyć użycie mąki – jej zbyt duża ilość sprawi, że staną się one „kluskowate” i po prostu niesmaczne. Ważna zasada polega również na tym, by smażyć cienkie placki ziemniaczane – wtedy będą jeszcze bardziej chrupiące.

Z czym podawać placki ziemniaczane?

Klasyczne placki ziemniaczane są pyszne, jeśli jednak podacie je z ciekawymi dodatkami – zyskają jeszcze więcej smaku. Jako urozmaicenie placków świetnie sprawdzi się kwaśna śmietana, ale też awokado lub jajko na miękko. Z pewnością zaskoczycie też domowników, jeśli podacie je na słodko z dodatkiem cukru. Potrawa ta będzie świetnie smakować również z dodatkiem fasoli, kiełbasy, cebuli lub pieczarek. Tak naprawdę możecie eksperymentować do woli, ponieważ placki ziemniaczane są dość neutralne w smaku, a więc dobrze komponują się z naprawdę różnymi dodatkami. Jeśli chcecie, żeby były jeszcze bardziej treściwe – dodajcie do nich mięso mielone podsmażone z ulubionymi przyprawami.

