Jaki jest sekret obłędnie chrupiących placków ziemniaczanych? Przestańcie dodawać ten składnik

Placki ziemniaczane to popularne danie w wielu krajach. Zazwyczaj przygotowuje się je z tartych ziemniaków, które są wymieszane z dodatkami takimi jak jajka, mąka, cebula oraz przyprawy, a następnie smaży się je na patelni na złocisty kolor. Najczęściej przygotowuje się je według klasycznej receptury, jednak okazuje się, że jeden ze składników jest w niej zupełnie niepotrzebny. Co więcej – to właśnie z tego powodu placki ziemniaczane mogą wyjść „gumowate” i niesmaczne.

Nie dodawajcie tego składnika do placków ziemniaczanych

Choć wiele osób jest przekonanych o tym, że mąka jest niezbędnym składnikiem, by przygotować placki ziemniaczane, to bez jej użycia będą one znacznie smaczniejsze. Placki ziemniaczane zrobione w ten sposób będą też nieco cieńsze od klasycznej wersji, a także lżejsze i zdecydowanie delikatniejsze.

Mąka w przepisie na placki ziemniaczane tak naprawdę jest całkowicie zbędna. Możecie więc zrobić tę potrawę bez używania tego produktu, wystarczy po prostu, że dodacie do masy ziemniaczanej więcej jajek. Wasze placki ziemniaczane będą wtedy idealnie chrupiące. Co więcej, będzie w nich też lepiej wyczuwalny smak ziemniaków, a przecież właśnie o to chodzi w tym daniu.

Jak zrobić obłędnie chrupiące placki ziemniaczane?

Żeby wasze placki ziemniaczane były naprawdę pyszne, smażcie je od razu po zrobieniu masy. Jeżeli będzie ona stała dłużej – konieczne może być dodanie do niej mąki, by przygotować placki (a jak wiemy, lepiej jest tego unikać). Ważne jest również to, jaką odmianę ziemniaków wybieracie do przygotowania tej potrawy. Najlepiej postawcie na mączystą odmianę – wtedy placki wyjdą najlepsze. Pamiętajcie też, by olej na patelni był odpowiednio rozgrzany, gdy będziecie zaczynać je smażyć.

Przepis: Placki ziemniaczane bez mąki

Składniki:
2 łyżki kwaśnej śmietany 18%,

olej do smażenia,

1 kilogram ziemniaków,

2 duże jajka,

2 cebule,

sól,

pieprz. Sposób przygotowania Obierzcie warzywaNajpierw obierzcie ziemniaki i cebulę, a następnie zetrzyjcie warzywa na tarce. Następnie przełóżcie ziemniaki z cebulą na sitko i ustawcie je nad miską. Całość odstawcie na około 10 minut. Odciśnijcie ziemniakiGdy minie już wyznaczony czas, odciśnijcie dokładnie ziemniaki nad sitkiem. Odlejcie wodę z nich, a skrobię, która pozostanie na dnie, dodajcie do masy. Dodajcie pozostałe składnikiDo miski z masą wbijcie 2 jajka, a później dodajcie 2 łyżki śmietany oraz sól i pieprz według uznania. Całość wymieszajcie. Usmażcie plackiRozgrzejcie na patelni olej, a później wykładajcie na niego masę ziemniaczaną, formując placki. Smażcie je na złoty kolor z obu stron.

Inne metody przygotowania placków ziemniaczanych

Koniecznie spróbujcie też placków ziemniaczanych z pieca. To jednak nie koniec pomysłów na eksperymenty – możecie również zrobić placki ziemniaczane bez piekarnika i patelni i upiec je w tosterze. Jeśli macie ochotę na tę potrawę, ale nie chce wam się trzeć ziemniaków – również jest na to sposób. Wystarczy, że przygotujecie je z ugotowanych, a następnie rozgniecionych ziemniaków. Musicie jednak pamiętać, że cząstki warzyw w takich plackach ziemniaczanych bez tarcia ziemniaków nie będą wtedy wyczuwalne.

Z czym najlepiej podawać placki ziemniaczane?

Klasycznym dodatkiem do placków ziemniaczanych, który nadaje im świeżości i lekkiej kwaskowatości jest śmietana. Świetnie z tą potrawą komponuje się również gulasz – znacznie wzbogaca on smak placków ziemniaczanych. Możecie podać je też z łosiem, boczkiem lub szczypiorkiem. Doskonale pasuje do nich również majonez lub sos czosnkowy – jest to wersja, która najczęściej gości na polskich stołach. Warto eksperymentować i odkrywać różne smaki tej potrawy, w zależności od dodatków, jakie wybierzecie.

