Picie tego naparu pomoże łatwiej schudnąć. Hamuje apetyt, ale to nie koniec zalet

Picie odpowiednich ziół i różnego rodzaju naparów usprawnia proces odchudzania, dlatego śmiało mogą po nie sięgać osoby, które walczą z dodatkowymi kilogramami. Pamiętajcie jednak, że redukcja zbędnej tkanki tłuszczowej jest procesem, w którym nie pomoże jedynie picie ziół, herbat lub różnego rodzaju koktajli odchudzających. Konieczne jest położenie nacisku na regularną aktywność fizyczną oraz zbilansowaną dietę – tylko wtedy możliwe jest zdrowe odchudzanie.

Napar z babki płesznik na odchudzanie

Picie naparu z babki płesznik może przyczynić się do zwiększenia uczucia sytości, a to z kolei sprawia, że nie sięgamy po wysokokaloryczne przekąski. Dzieje się tak ze względu na zawarty w jej nasionkach błonnik, który działa jak środek zwiększający objętość treści pokarmowej (na każde 100 gram przypada około 70 gram błonnika). Jest to także naturalny środek na zaparcia i biegunki. Bardzo istotne jest również, że ziarenka z którego przygotowany jest taki napar pomagają też hamować apetyt.

Napar z babki płesznik może być jednym z elementów wsparcia w procesie odchudzania, ale nie zastąpi zdrowych nawyków żywieniowych i aktywnego trybu życia. Przed rozpoczęciem regularnego spożywania naparu z babki płesznik warto skonsultować się z lekarzem, szczególnie jeśli występują problemy zdrowotne (jest to też istotne podczas stosowania leków na stałe). Babkę płesznik można spożywać na kilka sposobów. Jednym z nich jest picie naparów z tej rośliny – nasionka trzeba wtedy zalać wodą i odczekać kilka minut. W sklepie zielarskim lub ze zdrową żywnością dostaniecie babkę płesznik w postaci całych oraz zmielonych nasion. Nie należy jednak przekraczać 8 łyżeczek nasion w kilku mniejszych dawkach w ciągu dnia.

Ostrożność w stosowaniu ziół na odchudzanie

Decydując się na picie ziół, które mają wspomóc proces odchudzania, ważne jest, by zachować w tym umiar. Ich nadmierne stosowanie może powodować skutki uboczne takie jak między innymi:



odwodnienie organizmu,

brak energii,

ograniczenie przyswajania składników odżywczych,

problemy z wątrobą, nerkami czy układem pokarmowym.

Przeciwwskazaniem do stosowania babki płesznik jest między innymi niedrożność jelit, choroby układu pokarmowego, ale także ból brzucha spowodowany nieznaną przyczyną. Nie należy jej także stosować, jeśli u danej osoby występują silne biegunki.

Inne napoje, dzięki którym pozbędziecie się boczków

Jeśli nie jesteście zwolennikami naparów odchudzających i nie przepadacie za ich smakiem – możecie sięgnąć też po różnego rodzaju koktajle, które pomogą w walce z nadprogramowymi kilogramami. Są naprawdę pyszne. Gwarantujemy, że zakochacie się w jesiennym koktajlu z imbirem. Obłędnie smakuje też koktajl, którego smak przypomina ciasto jagodowe. Jeśli jesteście jednak miłośnikami nieco bardziej wytrawnych smaków – sięgnijcie po koktajle, gdzie głównym składnikiem jest warzywo, na przykład burak. Możecie śmiało eksperymentować i mieszać różne składniki, szukając swojego ulubionego połączenia.

