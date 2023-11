Ten koktajl odchudza, a smakuje jak ciasto jagodowe. Przepis

Koktajl odchudzający jagodowo-bananowy idealnie sprawdzi się zarówno na śniadanie, lunch, jak i deser. Możecie też popijać go w ciągu dnia, gdy „dopadnie” was ochota na coś słodkiego. Przygotowanie napoju jest dziecinnie proste i zajmuje zwykle nie więcej niż pięć minut. To świetne rozwiązanie dla osób zabieganych, a także tych, które nie mają dużego doświadczenia kulinarnego.

Jak zrobić koktajl odchudzający jagodowo-bananowy?

Wystarczy połączyć ze sobą cztery składniki, by stworzyć idealny koktajl odchudzający. Brzmi świetnie, prawda? A jeszcze lepiej smakuje. Przypomina ciasto jagodowe, ale jest zdecydowanie mniej kaloryczny. Możecie się nim delektować bez wyrzutów sumienia i z satysfakcją pozbywać się nadprogramowych kilogramów.

Przepis: Koktajl odchudzający jagodowo-bananowy Koktajl odchudzający jagodowo-bananowy to prawdziwa „bomba witaminowa”, która pomoże wam zrzucić nadprogramowe kilogramy i doda energii na cały dzień Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 min. Czas gotowania 3 min. Liczba porcji 1 Składniki 250 g mrożonych jagód

1 banan

garść liści świeżego jarmużu

400 ml mleka owsianego

kilka owoców borówki amerykańskiej , listek mięty i szczypta cynamonu do dekoracji (opcjonalnie) Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówLiście jarmużu opłuczcie pod bieżącą wodą i odsączcie delikatnie z nadmiaru wody. Następnie pozbądźcie się zdrewniałych łodyg i twardych włókien. Banana obierzcie ze skórki i pokrójcie na mniejsze kawałki. Przygotowanie koktajluPokrojonego banana, liście jarmużu i mrożone jagody wrzućcie do kielicha blendera. Dolejcie mleko owsiane. Całość zmiksujcie na gładką masę. Podawanie koktajluKoktajl możecie udekorować owocami borówki amerykańskiej i listkiem mięty. Wybór składników wykorzystanych do przystrojenia napoju zależy od indywidualnych preferencji. Ten krok nie jest jednak konieczny.

Nie macie pod ręką jagód albo jarmużu? Nic straconego. Możecie śmiało wykorzystać inne składniki do przygotowania koktajlu, na przykład szpinak czy owoce borówki amerykańskiej. Z kolei mleko owsiane z powodzeniem zastąpi napój roślinny z migdałów czy soi.

Pamiętajcie jednak, by nie zamieniać napoju roślinnego na nabiał (szpinak może utrudniać wchłanianie wapnia zawartego w kefirze, krowim mleku czy jogurcie naturalnym). Nie ma też konieczności tworzenia duetu nabiału z jarmużem. Warzywo zawiera bowiem zdecydowanie więcej łatwo przyswajalnego wapnia niż typowe produkty mleczne. I jeszcze jedna ważna kwestia – nie musicie też trzymać się wskazanych proporcji. Wszystko zależy od waszych gustów smakowych i tego, jaką konsystencję koktajli lubicie najbardziej. Nie zapominajcie jednak, że stosowanie „zamienników” i innych ilości poszczególnych produktów może wpłynąć na wartość odżywczą koktajlu.

Czy koktajl jagodowo-bananowy rzeczywiście odchudza?

Składniki zawarte w koktajlu jagodowo-bananowym naprawdę wspomagają odchudzanie. Banan i jarmuż zawierają duże ilości błonnika, który wywiera pozytywny wpływ na układ pokarmowy. Usprawnia perystaltykę jelit i przyspiesza metabolizm. Jednocześnie zwiększa objętość treści pokarmowych w żołądku, dzięki czemu przedłuża uczucie sytości. Tym samym zapobiega podjadaniu między posiłkami i sięganiu po wysoce przetworzone przekąski, na przykład chipsy czy batony. Trzeba jednak pamiętać, że samo wypicie napoju nie sprawi, że kilogramy zaczną spadać. Koktajl może być elementem codziennego jadłospisu, ale nie zastąpi dobrze zbilansowanej diety ani aktywności fizycznej. Dopiero połączenie tych dwóch składowych (odpowiedniego sposobu odżywiania i ruchu) przyniesie satysfakcjonujące rezultaty. Liczy się również systematyczność i konsekwencja w działaniu.

Co daje picie koktajlu jagodowo-bananowego?

Włączenie koktajlu odchudzającego na bazie jagód i bananów z dodatkiem jarmużu nie tylko pomoże wam zrzucić nadprogramowe kilogramy, ale też dostarczy wielu cennych mikro- i makroelementów. Napój zawiera duże ilości betakarotenów, wapnia, kwasu foliowego, potasu oraz witaminy C. Jest też cennym źródłem przeciwutleniaczy, czyli związków, które neutralizują szkodliwy wpływ wolnych rodników. Opóźniają procesy starzenia i zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób, w tym nowotworów. Wzmacniają też układ odpornościowy.

Czytaj też:

Koktajl odchudzający z 3 składników. Nie tylko pomoże zgubić kilogramy, ale też doda energiiCzytaj też:

To najsmaczniejszy koktajl na płaski brzuch, jaki piłam. W roli głównej orzeźwiające pomelo