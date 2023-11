Błyskawiczne ciastka czekoladowe bez cukru. Mogą się nimi zajadać nawet osoby na diecie

Nawet na diecie odchudzającej, kiedy dążymy do zdrowszego stylu życia i kontrolujemy spożycie kalorii, czasami pojawia się ta „słodka pokusa”. To całkowicie normalne, ponieważ nasz mózg i ciało zazwyczaj przyzwyczajone są do smaku słodyczy. Dodatkowo ograniczanie jedzenia ulubionych przysmaków może jeszcze bardziej spotęgować ochotę na nie. W takiej sytuacji warto przygotować domowe smakołyki, takie jak na przykład fit ptasie mleczko czy dietetyczne tiramisu.

Jak zrobić ciastka czekoladowe bez cukru? Przepis

Poza wymienionymi wcześniej deserami świetnym pomysłem jest też zrobienie czekoladowych ciastek. Nie zawierają cukru, więc mogą po nie sięgać nawet osoby, które walczą z nadprogramowymi kilogramami. Co więcej, nie musicie nawet odpalać piekarnika, a więc zrobienie tej słodkości jest naprawdę bardzo szybkie i proste.

Przepis: Ciasteczka czekoladowe bez cukru Tymi ciasteczkami czekoladowymi możecie delektować się bez wyrzutów sumienia nawet, jeśli jesteście na diecie odchudzającej. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 10 Składniki 100 g masła

3 szklanki płatków owsianych

4 łyżki ciemnego kakao

10 łyżek śmietanki 12% (możecie użyć też mleka)

odrobina ksylitolu, erytrolu lub miodu Sposób przygotowania Przygotujcie masęNajpierw wrzućcie do rondelka kakao, śmietankę i masło oraz odrobinę produktu dosładzającego. Następnie podgrzewajcie całość na niewielkim ogniu do momentu, aż masło się rozpuści. Pamiętajcie, żeby mieszać cały czas powstałą masę. Dodajcie płatki owsianeGdy mieszanka będzie już zagotowana – potrzymajcie ją na ogniu jeszcze przez około 3 minuty, a następnie wyłączcie ogień i dodajcie do niej płatki owsiane. Mieszajcie całość, aż wszystkie składniki się połączą. Uformujcie ciasteczkaMasę odstawcie do ostygnięcia. Po około 10 minutach wyłóżcie blaszkę papierem do pieczenia lub pergaminem i połóżcie na nim uformowane z masy kulki. Przełóżcie ciastka do lodówkiGdy ciasteczka będą już w blaszce – poczekajcie, aż całkiem ostygną, a następnie włóżcie je na około 2-3 godziny do lodówki, by masa całkowicie stężała.

Te ciasteczka są odpowiednie dla osób na diecie nie tylko dlatego, że nie zawierają cukru. Ich ważnym składnikiem są również płatki owsiane, które są bogate w błonnik. Pomaga on utrzymać uczucie sytości na dłużej, redukując apetyt i regulując poziom glukozy we krwi. Dodatkowo niski indeks glikemiczny sprawia, że nie odczuwamy gwałtownych wahań poziomu cukru po ich zjedzeniu.

Inne propozycje przygotowania czekoladowych ciastek bez cukru

Ciastka czekoladowe z tego przepisu nie muszą smakować zawsze tak samo. Do gotowej masy możecie dodać różne składniki, które cudownie urozmaicą ich smak. Żeby podstawowy przepis na nie stał się ciekawszy, poza płatkami owsianymi, możecie dodać również:



rodzynki,

pestki dyni lub słonecznika,

kandyzowaną skórkę z pomarańczy,

suszoną żurawinę,

starty kokos,

kawałeczki czekolady,

orzechy.

Jakie słodycze wybrać na diecie odchudzającej?

Ważne jest znalezienie równowagi między zdrowym odżywianiem a małymi przyjemnościami, takimi jak słodkie przekąski. Można wypróbować różne metody, by zachować zdrowy balans, takie jak kontrolowanie porcji słodkości, wybieranie zdrowszych opcji słodyczy, a także planowanie ich spożycia tak, by wpisywały się w ogólny bilans kaloryczny. Czasami jedna mała przyjemność może pomóc utrzymać motywację i uniknąć uczucia pozbawienia się ulubionych smaków podczas diety.

Warto też wybierać takie słodycze, które nie są zbyt kaloryczne. Jako zamiennik dobrze sprawdzą się na przykład owoce, jednak musicie wcześniej sprawdzić, jakich owoców nie jeść na diecie. W ten sposób możecie zaspokoić potrzebę słodyczy, dostarczając swojemu organizmowi również wartości odżywczych, takich jak witaminy, błonnik i naturalne cukry. Jako zamiennik klasycznych słodyczy dobrze sprawdzą się też orzechy, suszone owoce, ciastka zbożowe czy różnego rodzaju koktajle owocowe lub warzywne.

