Zrobiłam dietetyczną wątróbkę, a smakuje lepiej niż ta klasyczna. Jem i nie martwię się o swoją wagę

Wątróbka ma naprawdę liczne grono miłośników. Nic dziwnego, ponieważ odpowiednio przyrządzona smakuje naprawdę świetnie. Zazwyczaj wątróbkę smaży się razem z cebulką, jednak nie jest do jedyny sposób na jej zrobienie. Mamy też trik na przygotowanie tej potrawy, który pokochają wszystkie osoby walczące z nadprogramowymi kilogramami. Jeśli będziecie mieć ochotę na więcej eksperymentów – koniecznie wykorzystajcie sprawdzony patent na wątróbkę drobiową, dzięki któremu będzie jeszcze smaczniejsza.

Patent na dietetyczną wątróbkę

Możecie użyć ciekawej alternatywy dla tradycyjnego przygotowywania wątróbki, czyli smażenia. Wystarczy, że zamiast tego upieczecie ją w piekarniku. Będzie nie tylko zdrowiej, ale sami przekonacie się też, że naprawdę obłędnie smacznie. Wątróbka przygotowana w ten sposób jest również bardziej lekkostrawna oraz mniej tucząca.

Cały sekret tkwi w upieczeniu wątróbki w piekarniku. Co więcej, ułatwi wam to też pracę, ponieważ nie będziecie musieli pilnować wątróbki smażącej się na patelni.

Jak zrobić wątróbkę, którą można jeść w czasie odchudzania? Przepis

Wątróbka przygotowana w piekarniku również może wyjść soczysta i delikatna. Wcześniej jednak musicie namoczyć mięso na przykład w mleku – jest to też naturalny sposób na pozbycie się goryczki. Schowajcie wątróbkę zalaną mlekiem do lodówki na co najmniej dwie godziny.

Przepis: Dietetyczna wątróbka z piekarnika Ten przepis na wątróbkę z piekarnika jest naprawdę bardzo prosty. Koniecznie sami spróbujcie przygotować ją właśnie w ten sposób. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 4 Składniki 0,5 kg wątróbki drobiowej

2 sztuki cebuli

1 łyżka oliwy

pół łyżeczki soli

szczypta pierzu Sposób przygotowania Przygotujcie wątróbkę i cebulęNajpierw oczyśćcie wątróbkę, a cebulę pokrójcie w talarki. Zapieczcie wątróbkęWysmarujcie oliwą naczynie żaroodporne i ułóżcie w nim wątróbkę wymieszaną z cebulą. Całość zapiekajcie przez około 30 minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza. Gdy wyjmiecie danie z piekarnika – doprawcie je solą oraz pieprzem. Całość wymieszajcie.

Dlaczego warto jeść wątróbkę nawet na diecie?

Wiele osób zastanawia się, dlaczego warto jeść wątróbkę? Taka wątróbka to nie tylko bardzo smaczne danie, ale też niezwykle zdrowe. Jest bogatym źródłem składników odżywczych, takich jak żelazo, witaminy A, D, E, K oraz grupy witamin z grupy B. Spośród nich witamina A odgrywa istotną rolę w zdrowiu wzroku i skóry. Ponadto wątróbka jest doskonałym źródłem białka, które jest niezbędne dla regeneracji tkanek oraz budowy mięśni. Jest więc wartościowym elementem zróżnicowanej diety, przez co wspiera funkcjonowanie całego organizmu.

Jak przyrządzić wątróbkę, żeby była najsmaczniejsza?

Istnieje wiele składników, które mogą wzbogacić smak wątróbki. Możecie użyć różnego rodzaju ziół. Tymianek, rozmaryn, szałwia, czy natka pietruszki idealnie dodadzą aromatu i świeżości. Głębi smaku całej potrawie nada też cebulka oraz czosnek, jednak wcale nie musicie się ograniczać jedynie do tych klasycznych dodatków. Jeśli macie ochotę na odrobinę kuchennych eksperymentów – koniecznie wykorzystajcie też cytrusy. Skórka starta z cytryny lub pomarańczy doda potrawie przyjemnego i delikatnego aromatu.

Wątróbkę możecie wzbogacić też o orzechy włoskie lub orzechy nerkowca, które nadadzą całej potrawie chrupkości. Koloru, smaku i różnorodności dodadzą jej także warzywa takie jak marchew, seler czy papryka. Możecie wykorzystać też suszone owoce – dzięki śliwkom czy rodzynkom potrawa nabierze słodyczy i powstanie interesujący kontrast smakowy.

