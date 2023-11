Rozgrzewająca zupa z boczniaków. Robię ją zawsze w dużym garnku, bo znika błyskawicznie

Niezależnie od tego, czy znajdziesz boczniaki w lesie, czy kupisz je w osiedlowym warzywniaku – z tych grzybów możesz wyczarować prawdziwe cuda: boczniaki panierowane niczym schabowe, boczniaki a'la śledzie (mój ukochany patent na święta) czy boczniakowy klasyk, czyli wegańskie flaczki. Ja do tego dokładam swój przepis na rozgrzewającą zupę z korzenną nutą. Z proporcji podanych w przepisie wyjdzie wam spory garnek (u mnie na dwie osoby wystarcza na dwa dni). Zupa jest wegańska, ale gwarantuję: najwięksi fani mięsa będą najedzeni i zadowoleni.

Jak zrobić rozgrzewającą zupę z boczniaków?

Moim sekretem jest zestaw rozgrzewających przypraw: kurkuma, cynamon, chili (możecie dać więcej chili, jeśli chcecie bardzo ostrą zupę) przesmażane na początku z cebulką. Ten zabieg idealnie wydobywa smak przypraw i sprawia, że zupa jest lekko pikantna. Cynamon nadaje jej naprawdę wyjątkowego aromatu. Obtoczone w mące boczniaki również przesmażam, zanim dodam do garnka wodę. To sprawia, że nie tylko lepiej smakują, ale dzięki temu zupa nabiera przyjemnej, gęstej konsystencji. Ja dodaję do zupy mały słoiczek przecieru pomidorowego, nie żałuję też zielonej pietruszki. Zupę w talerzu doprawiam jeszcze świeżo zmielonym pieprzem. Jeśli lubicie, możecie ją podać z kolendrą albo posiekanym drobno szczypiorkiem.

Zupa gotuje się bardzo szybko – tak naprawdę tyle, ile potrzebują ziemniaki, aby stały się miękkie. Można jeść ją od razu (i jak tak zawsze robię, bo nie mam cierpliwości, aby czekać), ale tak naprawdę najlepsza jest odgrzana po kilku godzinach, ale jeszcze lepiej smakuje na drugi dzień, kiedy wszystkie smaki dobrze się przegryzą, a zupa dobrze zgęstnieje. RADA: Jeśli wolisz pominąć dodatek mąki (chociaż moim zdaniem właśnie w tej wersji zupa jest najlepsza), możesz zagęścić zupę, miksując na koniec kubek zupy (koniecznie z warzywami i częścią grzybów) i mieszając z resztą.

Przepis: Rozgrzewająca zupa z boczniaków Grzybowa zupa idealna na chłodne dni. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Wegańska Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 6 Składniki 400-500 g świeżych boczniaków

2 łyżki mąki pszennej

1-2 ziemniaki

1 marchewka

2 cebule

biała część pora

pół łyżeczki cynamonu

2 łyżeczki kurkumy

pół łyżeczki chili (pieprzu cayenne)

2 łyżki przecieru pomidorowego (lub mały słoiczek)

kilka gałązek natki pietruszki

sól, pieprz do smaku

olej rzepakowy

2 litry wody Sposób przygotowania Przygotuj grzyby i warzywaBoczniaki opłucz, osusz i pokrój w paski. Wymieszaj w misce z dwoma łyżkami mąki. W garnku rozgrzej olej (powinien przykryć dno). Pokrój cebulę w piórka i wrzuć na rozgrzany olej razem z cynamonem, kurkumą i chili. Smaż, aż cebula lekko się zeszkli i dodaj obtoczone w mące grzyby. Smaż, aż staną się lekko złote. W tym czasie pokrój marchewkę i ziemniaki w kostkę, a pora w pasterki. Zagotuj w czajniku wodę. Zrób zupęZalej przesmażone grzyby dwoma litrami gorącej wody, dodaj ziemniaki, marchewkę i pora i gotuj, aż warzywa będą miękkie, dopraw solą do smaku. Dodaj przecier pomidorowy i na sam koniec posiekaną natkę pietruszki. Podawaj zupę doprawioną świeżo zmielonym pieprzem.

