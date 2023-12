Błędy na diecie, które wzmagają apetyt. Co robić, by nie podjadać w czasie odchudzania?

Odchudzanie to proces, który wymaga cierpliwości, determinacji i przede wszystkim – zdrowego podejścia. Nie chodzi tylko o zmniejszenie wagi, ale wprowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych. Ważna jest zbilansowana dieta oraz regularna aktywność fizyczna. Istotne jest też, aby skupić się na jedzeniu różnorodnych, pełnowartościowych produktów, unikaniu przetworzonej żywności i kontrolowaniu wielkości porcji. To jednak nie wszystko. Wpływ na naszą wagę ma też unikanie powszechnych błędów, które wzmagają nasz apetyt. Wystrzegajcie się również najgorszych diet świata, które mogą zrujnować cały wasz wysiłek.

Co wzmaga apetyt? Najpopularniejsze błędy na diecie

Często przyczyną problemów z odchudzaniem jest nadmierny apetyt, a w konsekwencji – jedzenie zbyt obfitych posiłków lub podjadanie między nimi. Żeby zapanować nad takimi napadami głodu, należy zadbać o zbilansowaną dietę oraz regularne spożywanie posiłków. To właśnie nieregularność w jedzeniu posiłków jest jedną z przyczyn wzmożonego apetytu. Zbyt długie przerwy lub brak niektórych posiłków (na przykład śniadań) może skutkować „nadrabianiem zaległości” podczas jedzenia kolejnych. Taki stan może wywoływać też dostarczanie organizmowi dużych ilości cukrów prostych (prowadzą one do wahań poziomu glukozy we krwi). Sprawdźcie, jak często jeść, by szybciej schudnąć.

Przyczyną zwiększonego apetytu może być także stosowanie rygorystycznych i niskokalorycznych diet odchudzających. Po jakimś czasie nasz organizm zaczyna się „domagać” dostarczenia brakujących składników odżywczych, co może się skończyć napadami wilczego głodu. Zwiększony apetyt może być też spowodowany podjadaniem, ponieważ zaburza ono naturalne mechanizmy odczuwania głodu i sytości. Wpływ mogą mieć także niektóre choroby, takie jak:

cukrzyca,

depresja,

schorzenia tarczycy.

Co jeść, żeby zmniejszyć apetyt podczas odchudzania?

Żeby zmniejszyć apetyt podczas procesu odchudzania, należy włączyć do swojego codziennego jadłospisu produkty, które działają hamująco na uczucie głodu. Żeby pohamować apetyt, warto sięgać po następujące produkty:



Jajka – dzięki odpowiedniej podaży białka łatwiej doczekać do kolejnego posiłku podczas diety odchudzającej. Poza tym, że produkt ten jest źródłem pełnowartościowego białka zwierzęcego, to zawiera też liczne witaminy i składniki mineralne, takie jak cynk czy fosfor.

– dzięki odpowiedniej podaży białka łatwiej doczekać do kolejnego posiłku podczas diety odchudzającej. Poza tym, że produkt ten jest źródłem pełnowartościowego białka zwierzęcego, to zawiera też liczne witaminy i składniki mineralne, takie jak cynk czy fosfor. Pełnoziarniste produkty zbożowe – na przykład płatki owsiane czy razowe pieczywo. Zawierają węglowodany złożone, a przez to dają energię i uczucie sytości na dłużej.

– na przykład płatki owsiane czy razowe pieczywo. Zawierają węglowodany złożone, a przez to dają energię i uczucie sytości na dłużej. Twaróg – podobnie jak w przypadku jajek jest to dobre źródło sycącego białka.

– podobnie jak w przypadku jajek jest to dobre źródło sycącego białka. Warzywa i owoce bogate w pektyny – są to produkty niskokaloryczne, a przy tym są dobrym źródłem błonnika pokarmowego, który zapewnia uczucie sytości na dłużej.

Warto sięgać wtedy też po migdały, ponieważ ich spożywanie wzmaga uczucie sytości, a dzięki temu zmniejsza się ochota na podjadanie między posiłkami. Również imbir, poza tym, że przyspiesza trawienie, to wpływa też na zmniejszenie łaknienia.

