Co jeść na śniadanie, żeby schudnąć? Najważniejsze zasady, by stracić dodatkowe kilogramy

Śniadanie jest kluczowym posiłkiem w ciągu dnia, ponieważ daje energię na następne godziny, co wpływa na poprawę naszej koncentracji, sprawia też, że jesteśmy bardziej wydajni w trakcie naszych codziennych obowiązków. Spożywanie śniadania wspomaga również kontrolę wagi poprzez regulację apetytu, a dodatkowo zapobiega objadaniu się w późniejszych godzinach. Jest to naprawdę wartościowy nawyk, który jest szczególnie istotny podczas odchudzania. Tłumaczmy, jakie produkty należy wybierać w trakcie walki z nadprogramowymi kilogramami.

Dlaczego śniadanie podczas odchudzania jest tak ważne?

Śniadanie, poza tym, że daje nam energię na sprawne działanie o poranku, to dzięki niemu rozbudzamy też nasz metabolizm i „zmuszamy” go do bardziej intensywnej pracy. To z kolei jest niezwykle ważne w przypadku osób, które się odchudzają. W konsekwencji możliwe jest szybsze spalenie kalorii dostarczanych z pożywieniem do organizmu. Wpływa to na efektywne odchudzanie.

Osoby, które jedzą śniadania, mają wyższą odporność, ale są też mniej narażone na otyłość. Zdrowe odchudzanie zawsze powinno więc uwzględnić w codziennym jadłospisie śniadanie. Zaleca się, aby spożywać śniadanie od pół godziny do godziny po przebudzeniu. Im później po wstaniu z łóżka je zjemy, tym organizm będzie wolniej spalał kalorie, a w konsekwencji może dochodzić do odkładania się tkanki tłuszczowej.

Jak przygotować zdrowe i dietetyczne śniadanie?

Żeby wasze śniadanie rzeczywiście było zdrowe i dietetyczne – musi być odpowiednio zbilansowane. O czym więc należy pamiętać? Jednym z najważniejszych makroskładników, którego zawartość w posiłku powinna być najwyższa, są węglowodany złożone. Jest to skoncentrowane źródło energii, a do tego w łagodny sposób podnoszą poziom glukozy we krwi, przez co zapobiegają podjadaniu. Ważne jest też białko, które syci na długo, a do tego przyspiesza tempo metabolizmu, co jest bardzo istotne w trakcie odchudzania.

Kolejnym elementem odpowiednio zbilansowanego śniadania jest też dodatek tłuszczu, na przykład pod postacią masła na kanapce lub oleju do sałatki. Jego źródłem są też nasiona i orzechy. Warto zadbać też o to, by pojawiły się produkty bogate w błonnik pokarmowy – działa pozytywnie nie tylko na nasze zdrowie, ale sprawia też, że dłużej czujemy się syci.

Co jeść na śniadanie podczas diety odchudzającej?

W trakcie odchudzania na śniadanie warto jeść między innymi:



jaja,

niskotłuszczowe mleko i przetwory z niego,

pełnoziarniste przetwory zbożowe (na przykład płatki owsiane, otręby, kaszę jaglaną),

chude mięso (kurczak, indyk),

ryby (na przykład łosoś wędzony, tuńczyk w sosie własnym),

warzywa (najlepiej w surowej formie).

Czego unikać na śniadanie, gdy chcemy schudnąć?

Są jednak też produkty, których zdecydowanie powinniśmy unikać do przygotowywania śniadań w trakcie diety odchudzającej. Należy się wystrzegać między innymi następujących pozycji:



oczyszczone produkty zbożowe (jasne pieczywo),

tłuste wyroby mięsne i podroby (parówki, pasztety),

żywność o wysokim stopniu przetworzenia (sprawdź, ile wiesz o przetworzonej żywności),

żywność bogata w cukry proste,

dania ciężkostrawne,

tłuszcze nasycone,

wysokosłodzone dżemy i kremy do smarowania pieczywa,

słodzone przetwory mleczne (smakowe jogurty i serki homogenizowane),

dania typu instant (gotowe owsianki czy kaszki).

Czytaj też:

Napoje odchudzające, które macie w domu. Siostra zdradziła mi te patenty na płaski brzuchCzytaj też:

Macie ochotę na coś pysznego i odchudzającego? Ja piję ten koktajl, a waga leci w dół