Chcesz schudnąć kilka kilogramów do świąt? Dieta maślankowa to ostatnie koło ratunkowe

Dieta maślankowa zyskała na popularności w okresie wakacyjnym, kiedy wiele osób szukało sposobu na zrzucenie zbędnych kilogramów, aby dobrze zaprezentować się w stroju kąpielowym. Polki stosują ją również przed ważnymi wydarzeniami, jak np. sylwester czy święta.

Czy maślanka faktycznie odchudza?

Maślanka jest produktem ubocznym produkcji masła, poddawanym homogenizacji, pasteryzacji i fermentacji. Nie wszyscy lubią jej smak, jednak warto włączyć ten produkt do swojej diety, ponieważ ma właściwości prozdrowotne. Nie tylko zawiera duże ilości witamin (w tym z grupy B), ale także wapń, potas i fosfor. To bardzo ważne minerały dla prawidłowego działania układu nerwowego, krwionośnego i kostnego. Szklanka maślanki dostarcza około 40 procent dziennego zapotrzebowania na wapń.

Atutem maślanki jest zawartość bakterii probiotycznych, które regulują pracę jelit i przyspieszają metabolizm, zapewniając detoks dla całego organizmu. W efekcie można stracić kilka kilogramów w krótkim czasie. Poza tym jest mniej kaloryczna od popularnego kefiru – 100 ml maślanki to około 37 kcal (100 ml kefiru to 51 kcal). Maślanka ma też mniej tłuszczu niż kefir, za to więcej lecytyny, która wspiera pracę wątroby, poprawia pamięć i koncentrację.

Na czym polega dieta maślankowa?

Dieta maślankowa jest bardzo restrykcyjna. Opiera się na piciu maślanki – do 2 litrów dziennie przez 2-3 dni. Zakładając, że jedna szklanka maślanki to około 150 kcal, czyli przez cały dzień dieta dostarczy nam nie więcej niż 700-800 kcal. To bardzo mało, w związku z tym ten sposób żywienia można wdrażać sporadycznie, najlepiej pod okiem specjalisty. Dieta nie może być stosowana dłużej niż 2-3 dni (niektóre źródła mówią o 5 dniach), ponieważ w przeciwnym razie można doprowadzić do niedoborów odżywczych. Tym bardziej, że w tym przypadku mamy do czynienia z monodietą – zabronione jest spożywanie innych produktów, nawet warzyw i owoców. Wprawdzie maślanka zawiera białko, tłuszcz i węglowodany, ale te składniki nie wystarczą, aby w dłuższej perspektywie zaspokoić potrzeby organizmu.

Ile można schudnąć na diecie maślankowej?

Osoby trzymające się zasad diety maślankowej przez 3 dni tracą około 2 kg. Te, które decydują się kontynuować ją do pięciu dni, chudną nawet 4 kg, jednak pod koniec diety narzekają na spadek energii, uczucie głodu i monotonię posiłków. Wprawdzie maślanka bardzo dobrze zaspokaja apetyt (na długo!), jednak wypijana każdego dnia w dużych ilościach znudzi się nawet największym miłośnikom nabiału. Za to efekty po stosowaniu diety maślankowej widoczne są niemal natychmiast – jelita mają lepszą motorykę, znikają problemy z zaparciami i wzdęciami, dochodzi do częstszych wypróżnień. W efekcie zmniejsza się masa ciała i objętość talii. Dzięki temu łatwiej zmieścić się w ulubionej sukience czy jeansach.

Kto nie powinien stosować diety maślankowej?

Stosowanie diety maślankowej wykluczone jest u osób, które mają alergię na mleko i cierpią na nietolerancję laktozy. Nie powinny jej wdrażać również kobiety w ciąży, dzieci i osoby o obniżonej odporności czy mające anemię. Należy jednak pamiętać, że stosowanie restrykcyjnych diet zbyt często i na własną rękę, bez konsultacji z dietetykiem, jest ryzykowne. Zdrowe odchudzanie zakłada utratę od 0,5 kg do 1 kg tygodniowo, przy dobrze zbilansowanej diecie i odpowiednim wysiłku fizycznym. Jeśli decydujemy się wdrożyć dietę maślankową, musimy uważnie obserwować swój organizm. Jeśli nie będzie tolerował monodiety, tzn. wystąpią wymioty, bóle brzucha czy nudności, należy ją jak najszybciej przerwać.

